ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Синоптик: погода смягчится, но затем нас ждет новое резкое похолодание

На севере круглосуточно фиксируются показания термометра ниже -30 градусов.

-38 градусов недавно было зафиксировано в центральной и северной Финляндии. На севере Швеции показания термометра даже упали до -43 градусов. В России также зафиксированы температуры ниже -40 градусов. Свежий зимний воздух сейчас достигает стран Балтии, и в ближайшие ночи воздух в Вирумаа может остыть до -28-30 градусов.

В четверг низкое давление переместится над Польшей в сторону Беларуси, а его влияние вместе со снежными облаками распространится на страны Балтии. С юга начнет идти снег, местами будет ветрено.

В пятницу низкое давление переместится на восток вдоль границы Беларуси и Украины, в его впадине над Латвией сформируется новый небольшой субциклон, а связанные с ним снежные облака распространятся на север. Восточный и северо-восточный ветер вдоль Балтийского моря будет сильным, а иногда и порывистым.

ПОГОДА ГОД НАЗАД 4 января 2023 года температура воздуха колебалась от 2,1 (Рухну) до -8,6 градусов (Нарва). Максимальная скорость ветра, измеренная в Пакри, составила 15,7 м/с. В Пакри выпало 1,8 мм осадков. Толщина снега составила 24 см в Туду, 12 см в Таллинне-Харку и 1 см в Тыравере.

В конце недели субциклон переместится в Россию, его влияние на нас уменьшится, и давление воздуха повысится, ветер повернет на север и ослабнет. Из-за изменения направления ветра, в Западной и Северной Эстонии ожидается мягкая погода, так как более теплый воздух переносится на побережье со стороны незамерзающего моря. В воскресенье снова будет преобладать высокое давление. Показания термометра в целом остаются в глубоком минусе. На выходных холоднее всего будет в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Эстонии, где температура опустится ниже -20 градусов, а местами и ниже -25 градусов.

В начале новой недели холода отступят, и погода станет мягче. Температура повысится, ветер усилится. Есть вероятность, что в конце недели начнется очередное резкое вторжение холодного воздуха и снова станет ощутимо холодно.

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