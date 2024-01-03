ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Синоптик: погода смягчится, но затем нас ждет новое резкое похолодание
На севере круглосуточно фиксируются показания термометра ниже -30 градусов.
-38 градусов недавно было зафиксировано в центральной и северной Финляндии. На севере Швеции показания термометра даже упали до -43 градусов. В России также зафиксированы температуры ниже -40 градусов. Свежий зимний воздух сейчас достигает стран Балтии, и в ближайшие ночи воздух в Вирумаа может остыть до -28-30 градусов.
В четверг низкое давление переместится над Польшей в сторону Беларуси, а его влияние вместе со снежными облаками распространится на страны Балтии. С юга начнет идти снег, местами будет ветрено.
В пятницу низкое давление переместится на восток вдоль границы Беларуси и Украины, в его впадине над Латвией сформируется новый небольшой субциклон, а связанные с ним снежные облака распространятся на север. Восточный и северо-восточный ветер вдоль Балтийского моря будет сильным, а иногда и порывистым.
В конце недели субциклон переместится в Россию, его влияние на нас уменьшится, и давление воздуха повысится, ветер повернет на север и ослабнет. Из-за изменения направления ветра, в Западной и Северной Эстонии ожидается мягкая погода, так как более теплый воздух переносится на побережье со стороны незамерзающего моря. В воскресенье снова будет преобладать высокое давление. Показания термометра в целом остаются в глубоком минусе. На выходных холоднее всего будет в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Эстонии, где температура опустится ниже -20 градусов, а местами и ниже -25 градусов.
В начале новой недели холода отступят, и погода станет мягче. Температура повысится, ветер усилится. Есть вероятность, что в конце недели начнется очередное резкое вторжение холодного воздуха и снова станет ощутимо холодно.
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