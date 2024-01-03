ФОТО | В Таллинне почтили память павших в Освободительной войне

В церемонии возложения венков к подножию монумента Свободы приняли участие в том числе министр обороны Ханно Певкур, командующий Силами обороны генерал Мартин Херем, глава Кайтселийта генерал-майор Ильмар Тамм.

„3 января 1920 года во время Освободительной войны смолкли винтовки, пулеметы, пушки эстонских солдат. Началось окончательное перемирие. Месяц спустя победа эстонцев была зафиксирована в Тартуском мирном договоре, и на карте мира появилась де-факто новая независимая, прогрессивная и миролюбивая страна“, – сказал Ханно Певкур в своей речи.

Министр обороны добавил: „Освободительная война преподала нам урок, что защищать свою землю от агрессора нужно с первых же метров, потому что потом отвоевать ее гораздо сложнее“.

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