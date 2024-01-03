ПРИЧУДЛИВАЯ ИГРА СВЕТА | Морозы привели к возникновению в небе явлений, которые предсказывают неизбежное изменение погоды

Гало называют различные световые явления, связанные с кристаллами льда, кольцами, кругами, столбами. В более узком смысле гало означает кольцо вокруг Солнца или Луны. Обычно диаметр гало 22° (малое гало), реже 46° (большое гало). Гало создаются, когда лучи света отражаются или преломляются кристаллами льда в облаках. Если кристаллов мало, образуется бледное гало. Внутренний край гало голубоватый, внешний зеленоватый или красноватый. Гало возникают чаще всего весной и летом. По явлениям гало можно определить наличие очень тонких волокнистых облаков или волокнистых слоистых облаков, которые не видны глазу. Гало обычно появляются перед областями низкого давления и поэтому являются одним из предсказателей изменения погоды.