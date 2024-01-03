Новости Эстонии
03.01.2024, 12:55

ПРИЧУДЛИВАЯ ИГРА СВЕТА | Морозы привели к возникновению в небе явлений, которые предсказывают неизбежное изменение погоды

 
Maaleht
ФОТО: Kairo Kiitsak | Keskkonnaagentuur

По сообщению Агентства по охране окружающей среды, более холодная погода привела к появлению в небе захватывающих явлений, которые привлекают внимание людей, пишет Maaleht.

Гало представляет собой беловатое или слегка переливающееся круглое оптическое явление вокруг сильного источника света, создаваемое отражением и преломлением света от крошечных кристаллов льда, витающих в воздухе. В природе гало возникает вокруг солнца или луны, в городах также вокруг мощных уличных фонарей.

Гало в - 22 с солнечными бликами по обе стороны краев

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отражённый и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.

Иногда, в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. В этом случае гало напоминают сияющие драгоценные камни (так называемая „алмазная пыль“), а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если солнце находится достаточно низко над горизонтом.

Более редкое гало - из нескольких дуг

Что такое гало?

Гало называют различные световые явления, связанные с кристаллами льда, кольцами, кругами, столбами. В более узком смысле гало означает кольцо вокруг Солнца или Луны. Обычно диаметр гало 22° (малое гало), реже 46° (большое гало). Гало создаются, когда лучи света отражаются или преломляются кристаллами льда в облаках. Если кристаллов мало, образуется бледное гало. Внутренний край гало голубоватый, внешний зеленоватый или красноватый. Гало возникают чаще всего весной и летом. По явлениям гало можно определить наличие очень тонких волокнистых облаков или волокнистых слоистых облаков, которые не видны глазу. Гало обычно появляются перед областями низкого давления и поэтому являются одним из предсказателей изменения погоды.

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