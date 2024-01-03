ПРИЧУДЛИВАЯ ИГРА СВЕТА | Морозы привели к возникновению в небе явлений, которые предсказывают неизбежное изменение погоды
По сообщению Агентства по охране окружающей среды, более холодная погода привела к появлению в небе захватывающих явлений, которые привлекают внимание людей, пишет Maaleht.
Гало представляет собой беловатое или слегка переливающееся круглое оптическое явление вокруг сильного источника света, создаваемое отражением и преломлением света от крошечных кристаллов льда, витающих в воздухе. В природе гало возникает вокруг солнца или луны, в городах также вокруг мощных уличных фонарей.
Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отражённый и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.
Иногда, в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. В этом случае гало напоминают сияющие драгоценные камни (так называемая „алмазная пыль“), а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если солнце находится достаточно низко над горизонтом.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.