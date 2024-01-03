ФОТО | Пожары после праздников: взрывы в Силламяэ, сгоревший диван в квартире в Нарве, есть пострадавшие
На следующий после новогодних праздников день в Ида-Вирумаа случилось два значительных для спасателей вызова. Одно из происшествий закончилось более-менее благополучно, не считая сгоревшего дотла дивана. Второе - не так счастливо, пострадали и люди, и животные, которым пришлось поменять дом на приют.
2 января в 2 часа ночи в Центр тревоги поступил звонок о том, что свеча упала и зажгла диван в многоквартирном доме на улице Уускюла в городе Нарва.
Житель сам потушил пожар и уже проветривал помещения. Спасатели проверили место возгорания, опасности больше не было. Датчик дыма в квартире не сработал, так как его батарея разряжена. Хозяин квартиры пообещал заменить батарею.
2 января в 12:46 спасателям сообщили о том, что из окна 4-го этажа 5-этажного дома на улице Кеск в городе Силламяэ идет черный дым. По словам звонившего в Центр тревоги, также были слышны взрывы. Спасатели, прибывшие на место через три минуты, вытащили из охваченной пламенем квартиры двоих мужчин, которых на машине скорой помощи доставили в больницу. Две кошки, находившиеся в квартире, не пострадали и были переданы сотрудникам приюта. В результате пожара в квартире было разбито окно. В квартире не было дымового датчика. Пожар мог начаться из-за неосторожного приготовления пищи или курения.
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