ФОТО | Пожары после праздников: взрывы в Силламяэ, сгоревший диван в квартире в Нарве, есть пострадавшие

Житель сам потушил пожар и уже проветривал помещения. Спасатели проверили место возгорания, опасности больше не было. Датчик дыма в квартире не сработал, так как его батарея разряжена. Хозяин квартиры пообещал заменить батарею.

2 января в 12:46 спасателям сообщили о том, что из окна 4-го этажа 5-этажного дома на улице Кеск в городе Силламяэ идет черный дым. По словам звонившего в Центр тревоги, также были слышны взрывы. Спасатели, прибывшие на место через три минуты, вытащили из охваченной пламенем квартиры двоих мужчин, которых на машине скорой помощи доставили в больницу. Две кошки, находившиеся в квартире, не пострадали и были переданы сотрудникам приюта. В результате пожара в квартире было разбито окно. В квартире не было дымового датчика. Пожар мог начаться из-за неосторожного приготовления пищи или курения.