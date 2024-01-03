03.01.2024, 11:20
ФОТО | Поблизости от автобусной остановки у фуры загорелась шина
Сегодня утром в 8:18 сообщили, что в волости Вильянди, в деревне Айнду поблизости от автобусной остановки „Ристмику“ горит шина прицепа фуры.
К моменту прибытия спасателей водитель при помощи принадлежащих ему самому и проезжавшим мимо порошковых огнетушителей и снега потушил возгорание, и спасатели облили уничтоженную огнем шину водой.
Очевидно, пожар вспыхнул в результате трения заклинившего тормоза. На фуре была запасная шина, и водитель занялся заменой.
Из людей никто не пострадал.
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