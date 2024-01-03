ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Может ли работодатель спрашивать на собеседовании о хобби?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

На собеседовании при приеме на работу, работодатель может выяснять у соискателя только те данные, в отношении которых у него имеется оправданный интерес. Это означает, что интерес можно проявлять в отношении того, что непосредственно связано со способностью выполнять трудовые задания.

Как правило, работодатель не имеет права спрашивать о семейном положении, наличии детей, планировании семьи, прохождении военной службы, религиозных или политических взглядах, убеждениях, сексуальной ориентации, состоянии здоровья и недостатке здоровья. Однако это не означает, что сам соискатель не может рассказать, сколько у него детей, или раскрыть другую личную информацию. Однако, задавая вопрос, работодатель должен пояснить, для чего нужна информация и как она связана с работой.

Как правило, у работодателя также не должно быть оправданного интереса к хобби, но это зависит от конкретных обстоятельств. Вопрос о хобби должен быть объективно обоснован и связан с предъявляемыми к должности требованиями. Например, нельзя спрашивать о хобби в целом и делать вывод, что если соискателю работы нравится по выходным кататься на лыжах, значит, он будет часто брать больничный из-за травм.

Есть работодатели, которые оправдывают вопрос о хобби тем, что хобби могут характеризовать соискателя, например, его способность работать в команде или инновационность. И такое обоснование обычно не может рассматриваться как оправданный интерес.

Хобби могут быть объектом оправданного интереса работодателя, например, если должность явно связана с общественным интересом к личности работника или если работник должен быть важным образцом для подражания (например, директор школы). В таком случае интерес должен ограничиваться лишь выяснением информации о хобби, несовместимых с должностью по общепринятым в обществе моральным критериям.

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