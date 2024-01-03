Алиментная помощь ребенку увеличилась вдвое. Кто может ею воспользоваться?

Как говорит руководитель отдела услуг в сфере семейных пособий Пирет Меэманн, сейчас разного типа алиментную помощь получают почти 4,5 тысячи человек, однако должников по алиментам, в отношении которых ведется исполнительное производство, насчитывается около 10 тысяч. „Надеемся, что увеличенная сумма алиментной помощи подстегнет обращаться за ней тех родителей, кто о ней ранее не ходатайствовал“, - добавила Меэманн.

Алиментная помощь выплачивается в тех случаях, когда родитель не платит алименты или когда имеется заключенное у нотариуса соглашение об уплате алиментов, но один из родителей не выполняет его.

Об этом пособии можно ходатайствовать в ходе судебного, исполнительного и банкротного производства.

Во время судебного производства Департамент социального страхования выплачивает алиментную помощь до 150 дней и перед ходатайством о ней нужно сначала обратиться в суд с требованием алиментов. После обращения в суд и получения соответствующего постановления, надо в течение 45 дней подать в Департамент социального страхования ходатайство об алиментной помощи.

Если после окончания судебного производства или заключения нотариального соглашения родитель не будет платить алименты на содержание ребенка, то у другого родителя или опекуна есть право через судебного исполнителя ходатайствовать об алиментной помощи в ходе судебного исполнения. Алиментная помощь в процессе судебного исполнения начинает выплачиваться через месяц после начала производства.