За первые два дня нового года половину заявлений в ЗАГС подали однополые пары

Самые быстрые пары уже успели изъявить о своём желании вступить в брак в первые же дни нового года.

Половина пар, которые уже в этом году успели подать заявление о регистрации брака в Таллиннский ЗАГС, это однополые пары.

„С 1 января вступил закон в силу, где есть возможность заключить брак и однополым парам. В Таллиннский ЗАГС заявление подали 16 пар, из них 8 пар - однополые. Две пары приходили на место подавать заявление“, - рассказала ведущий специалист Таллиннского ЗАГСа Оксана Ийн.

По закону, после подачи заявления до бракосочетания должен пройти минимум месяц, то есть, первые однополые браки в Эстонии могут быть заключены уже в начале февраля. Процедурное различие лишь одно - теперь в ЗАГСе имеются и гендерно-нейтральные формы для заключения брака, где вместо слов „мужчина“ и „женщина“ используются „первый супруг“ и „второй супруг“.

„Можно уточнить только то, что те пары, у кого есть договор о сожительстве, могут также вступить в брак, предварительно для этого не нужно этот договор прекращать. Они просто подают заявление для регистрации брака“, - отметила Оксана Ийн.

Заявление для регистрации брака можно подать как онлайн, так и с помощью бумажного заявления. Для его подачи время в ЗАГСе бронировать не требуется, клиенты обслуживаются в порядке живой очереди.

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