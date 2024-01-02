Ханно Певкур о поездке президента CEV в Москву: можно найти 110 причин туда не ехать

Министр обороны Эстонии и президент Эстонского волейбольного союза Певкур в субботу опубликовал на своей странице в Facebook пост одной статьи, которую он взял с сайта „ Российская газета “. В статье написано о том, как Боричич посетил Москву по случаю столетия российского волейбола, подняв бокал шампанского с секретарем Совета безопасности России и главой совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаем Патрушевым, министром спорта России и другими.

Среди прочего, в этой статье есть строки, в которых Боричича благодарят за его героический поступок: „Надо отдать должное Боричичу, минувшей осенью в одном случае он все-таки нашел оригинальный способ, как россиянам обойти тотальный „бан“. В октябре в Турции был впервые проведен Клубный Кубок Европы по пляжному волейболу. И здесь наши сильнейшие пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков как легионеры в составе азербайджанского ВК „Муров“ завоевали почетный международный трофей!“