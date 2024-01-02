02.01.2024, 20:42
Ханно Певкур о поездке президента CEV в Москву: можно найти 110 причин туда не ехать
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Эстонская и украинская федерации волейбола призывают сербского президента Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александра Боричича уйти в отставку. Delfi поинтересовался у Ханно Певкура, поддержали ли его среди других членов Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Министр обороны Эстонии и президент Эстонского волейбольного союза Певкур в субботу опубликовал на своей странице в Facebook пост одной статьи, которую он взял с сайта „Российская газета“. В статье написано о том, как Боричич посетил Москву по случаю столетия российского волейбола, подняв бокал шампанского с секретарем Совета безопасности России и главой совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаем Патрушевым, министром спорта России и другими.