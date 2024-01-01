Ханно Певкур требует отставки президента Европейской конфедерации волейбола из-за поездки в Москву

Боричич посетил Москву по приглашению президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко. Помимо Боричич в мероприятие приняли участие Любомир Ганев, президент Болгарской федерации волейбола и член правления Европейской конфедерации волейбола, и Владимир Грбич (Сербия), олимпийский чемпион 2000 года.

Также, согласно сайту Европейской конфедерации волейбола, присутствовали представители нескольких федераций из Африки, Азии и Европы, таких как Армения, Беларусь, Бенин, Хорватия, Египет, Венгрия, Катар, Сербия, Того, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан и многие другие.

„Удручающе и постыдно. В последние дни, когда Россия нанесла крупнейший авиаудар по Украине, президент Европейской конфедерации волейбола Александар Боричич находился в Москве с бокалами шампанского в компании с секретарем Совета безопасности России и главой совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаем Патрушевым, министром спорта России и другими. Конечно, было бы справедливо подать в отставку после такого безобразия“, - написал Певкур в Facebook.

Федерация волейбола Украины обратилась к сербскому президенту Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александару Боричичу призывом покинуть свой пост.

„28 декабря 2023 г. президент CEV Александар Боричич, вместе с рядом представителей национальных ассоциаций других стран, принял участие в торжествах, посвященных 100-летию российского волейбола в Москве. ФВУ шокирована произошедшим и считает действия господина Боричича аморальными со всех точек зрения“, - говорится в заявлении федерации.