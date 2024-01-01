Ханно Певкур требует отставки президента Европейской конфедерации волейбола из-за поездки в Москву
Президент Эстонского волейбольного союза Ханно Певкур очень разочарован тем, что президент Европейской конфедерации волейбола Александар Боричич находился в Москве на праздновании столетия российского волейбола.
Боричич посетил Москву по приглашению президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко. Помимо Боричич в мероприятие приняли участие Любомир Ганев, президент Болгарской федерации волейбола и член правления Европейской конфедерации волейбола, и Владимир Грбич (Сербия), олимпийский чемпион 2000 года.
Также, согласно сайту Европейской конфедерации волейбола, присутствовали представители нескольких федераций из Африки, Азии и Европы, таких как Армения, Беларусь, Бенин, Хорватия, Египет, Венгрия, Катар, Сербия, Того, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан и многие другие.
„Удручающе и постыдно. В последние дни, когда Россия нанесла крупнейший авиаудар по Украине, президент Европейской конфедерации волейбола Александар Боричич находился в Москве с бокалами шампанского в компании с секретарем Совета безопасности России и главой совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаем Патрушевым, министром спорта России и другими. Конечно, было бы справедливо подать в отставку после такого безобразия“, - написал Певкур в Facebook.
Федерация волейбола Украины обратилась к сербскому президенту Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александару Боричичу призывом покинуть свой пост.
„28 декабря 2023 г. президент CEV Александар Боричич, вместе с рядом представителей национальных ассоциаций других стран, принял участие в торжествах, посвященных 100-летию российского волейбола в Москве. ФВУ шокирована произошедшим и считает действия господина Боричича аморальными со всех точек зрения“, - говорится в заявлении федерации.
„Александар Боричич уезжает в Москву и участвует в праздновании! После почти двух лет полномасштабной захватнической войны, целью которой является завоевание украинских территорий и убийство украинцев. Жертвами российской агрессии уже стали около 200 тысяч украинцев, среди которых почти 500 представителей спорта. В числе погибших есть и представители волейбола – Василий Бердичевский, Вячеслав Шахов, Станислав Макайда, Александр Боровский, Юрий Городной, Игорь Тычина. Однако президента ЕКВ не смутили ни эти факты, ни то, что в торжествах в Москве принимал участие лично глава ФСБ Николай Патрушев, главный идеолог нынешней войны, не вызвали у президента CEV никакого личного стыда.....
Цинизма ситуации добавляет тот факт, что на следующую ночь после приезда господина Боричича на Украину совершили один из самых больших обстрелов с начала войны. По территории нашего государства выпустили 160 ракет и дронов, которыми разрушили или повредили 100 частных домов, 45 многоэтажек, школы, две церкви , больницы, роддом Не исключено, что в тот момент, когда господин Боричич возвращался из Москвы домой, на Украину как раз летели вражеские ракеты...“
„ФВУ убеждена, что посещением России во время развязанной россиянами крупнейшей после времен 1939-1945 годов войны Александар Боричич нарушил все морально-нравственные нормы, поддержкой агрессора унизил Украину, украинцев и весь свободный мир. Мы оцениваем вклад господина Боричича в развитие волейбола – европейского в целом и украинского в частности. Но в то время, когда на кону стоят жизни миллионов людей и существование второго по величине европейского государства, поддержка агрессора аморальна. Соответственно, ФВУ призывает Боричича после такого поступка, чтобы не портить авторитет волейбола, покинуть пост президента CEV.
Призываем другие страны-члены Европейской конфедерации волейбола поддержать заявление ФВУ“, - говорится в сообщении Федерации волейбола Украины.
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