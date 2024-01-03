03.01.2024, 11:50
„Сейчас я на 80 процентов чувствую себя как дома“: украинки рассказали, как изменилась их жизнь в Эстонии за прошедший год
ФОТО: | Delfi Meedia
Вот уже второй Новый год беженцы из Украины встретили в чужой стране. Что изменилось за это время? И как 2023 год изменил их жизнь и мироощущение?
Ольга приехала в Эстонию в марте 2022 года. Как и многие бежавшие от войны украинцы, она не знала, куда едет, надолго ли. Решение приехать именно в Эстонию появилось случайно. Дочь Ольги - спортсменка, занимается тхэквондо и выступает на международных соревнованиях. И так как спортивное сообщество - это своего рода большая семья, в которой принято выручать, семьи детей-спортсменов на время войны пригласил в Эстонию президент Estonian Taekwondo Academy Калво Салмус.