„Сейчас я на 80 процентов чувствую себя как дома“: украинки рассказали, как изменилась их жизнь в Эстонии за прошедший год

Ольга приехала в Эстонию в марте 2022 года. Как и многие бежавшие от войны украинцы, она не знала, куда едет, надолго ли. Решение приехать именно в Эстонию появилось случайно. Дочь Ольги - спортсменка, занимается тхэквондо и выступает на международных соревнованиях. И так как спортивное сообщество - это своего рода большая семья, в которой принято выручать, семьи детей-спортсменов на время войны пригласил в Эстонию президент Estonian Taekwondo Academy Калво Салмус.