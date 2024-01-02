Выплаты по больничным в начале 2024 года задержатся

Компенсации по временной нетрудоспособности рассчитываются на основе налогооблагаемого дохода за 2023 год, данные о котором поступают в Кассу здоровья от Налогово-таможенного департамента, сообщила пресс-служба Кассы здоровья.

Выплата компенсаций задерживается в связи с обработкой деклараций о доходах людей за 2023 год.

Касса здоровья начнет выплачивать компенсации, когда Налогово-таможенный департамент сообщит ведомству о завершении обработки деклараций 2023 года.

Касса здоровья сообщит о начале выплат на своем сайте.

Задержка не влияет на выплаты компенсаций по временной нетрудоспособности, которые начались в 2023 году.

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