Агентство окружающей среды предупреждает: на востоке Эстонии температура воздуха опустится до -30 градусов, усилится ветер

По данным Агентства окружающей среды, во вторник, 2 января, новая область низкого давления с запада переместится на восток, а движущиеся по ее северному краю снежные облака пройдут над Латвией и Литвой, и, по сегодняшним данным, не достигнут южной границы Эстонии. Однако снежные облака, развивающиеся над Финским заливом, северного побережья достигнут. В северных районах Европы сохранится мощная зона высокого давления, восточный и северо-восточный ветер усилится до 4-10 м/с, на побережье 7-13 м/с, порывами до 18 м/с, на северном побережье ветер восточный и юго-восточный, 10-15 м/с, порывами до 20 м/с. Воздушные массы арктические, температура опустится до -10...15°С на островах, -15...-20°С на материке, и ниже -20°С - в восточных уездах.

В ночь на 3 января температура воздуха в восточной части понизится на 4-5 градуса. Ночью ожидается до -26°С и на западе, а в Вирумаа температура воздуха опустится до -30°С. Восточный ветер порывистый и усилит ощущение холода.

Ситуация с воздушными массами в среду не изменится – на севере сохранится область высокого давления с мощным арктическим воздухом, на юге будет преобладать низкое давление. Погода без сильных осадков, но снежные облака дойдут до северного побережья со стороны Финского залива. Температура воздуха опустится до -15..-20, внутри страны до -25°С, в восточных уездах может опускаться еще ниже, в течение дня будет всего на несколько градусов выше. Северо-восточный ветер по-прежнему относительно сильный, 8-14 м/с на островах и западном побережье порывами до 19 м/с, что сделает погоду довольно суровой .

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