Новости Эстонии
03.01.2024, 07:30

Департамент здоровья: заболеваемость коронавирусом продержится на высоком уровне еще две недели

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Умерло четыре человека
Положительный тест на коронавирус.
Положительный тест на коронавирус.
ФОТО: Ester Vaitmaa

По прогнозу Департамента здоровья, количество как заболевших коронавирусом, так и госпитализированных с COVID-19, будет держаться на высоком уровне примерно около двух недель, после чего пойдет на спад. Продолжает расти количество пациентов, госпитализированных с гриппом, высокая заболеваемость гриппом прогнозируется на начало января, пишет издание Delfi Forte.

Как отмечает Департамент здоровья, судя по прежним сезонам вирусных заболеваний, из-за того, что в рождественские праздники количество контактов возрастает, во время школьных каникул заболеваемость и количество госпитализаций растет, но медленными темпами.

Продолжает увеличиваться количество тяжелых случаев заболевания и потребность в госпитализации пациентов в возрастной группе 60+.

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