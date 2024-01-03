Департамент здоровья: заболеваемость коронавирусом продержится на высоком уровне еще две недели

По прогнозу Департамента здоровья, количество как заболевших коронавирусом, так и госпитализированных с COVID-19, будет держаться на высоком уровне примерно около двух недель, после чего пойдет на спад. Продолжает расти количество пациентов, госпитализированных с гриппом, высокая заболеваемость гриппом прогнозируется на начало января, пишет издание Delfi Forte.