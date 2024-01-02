В тяжелом ДТП погиб пешеход

Сегодня утром в 7:15 Центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП, которое произошло в волости Ныо в деревне Тамса на 3-м километре шоссе Уута-Пангоди.

По первоначальным данным, авария произошла, когда из-за автобуса начала в темноте переходить дорогу пожилая женщина. Неожиданно вышедшую на дорогу женщину сбил управлявший автомобилем BMW мужчина, которому уже не удалось избежать наезда. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия. Личность погибшей еще устанавливается.

Управлявший BMW 29-летний мужчина был трезв и имеет права соответствующей категории.

ДТП произошло на участке, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. На месте аварии были зимние дорожные условия.

Все более точные обстоятельства ДТП в данный момент еще выясняются.

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