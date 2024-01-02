RMK закрыл русскоязычную страничку FB и убрал русскую версию сайта. Подписчики: „Очередное русофобское решение?“

Страничка называлась „RMK по-русски“ и имела почти 9 тысяч подписчиков, которых весьма огорчил такой „новогодний подарок“ следующего содержания:

„Дорогие @подписчики! Сообщаем вам, что с1 января 2024 года страница RMK по-русски прекращает свое существование. Все подписки будут перенаправлены на страницу RMK, где можно будет продолжить следить за новостями Центра управления государственными лесами. До встречи в новом году! Оставайтесь с нами!“

В комментариях люди выражали досаду и предположения, почему так случилось, а также делились эмоциями, далекими от позитивных.

„Все можно отписываться“, „А можно узнать причину?“, „Причина тут одна - политическая“, „Как жаль, ведь даже владея эстонским, очень приятно читать грамотные, познавательные и научно-популярные статьи на родном языке!“, „Никакого уважения к центру RMK больше не испытываю. Интересно, какова причина. Наверное страница на русском про лесное хозяйство несёт страшную угрозу безопасности Эстонии“ - это небольшая часть процитированных комментариев.

Поскольку RMK действительно не озвучил причину, RusDelfi обратился в ведомство за комментарием.