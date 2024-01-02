Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения переезжает

Руководитель Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Раймо Саади отметил, что в первую неделю января большая часть сотрудников будут вести работу из дома. „На этой неделе работники будут отвечать на электронные письма и проведение консультаций продолжится, однако следует учесть, что очного приема в этот период осуществляться не будет“, - сказал Саади.

Переезд в новое помещение позволит в новом году собрать под одной крышей сотрудников, которые ранее работали в различных местах. В январе на улице Эндла начнут работу те сотрудники департамента, которые ранее работали в офисе на Палдиском шоссе, в начале осени на Эндла переедет также отдел поддержки адаптации новых иммигрантов, известный как центр беженцев на ул. Нийне.

Новый адрес Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения: ул. Эндла, 8, 10122 Таллинн.

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