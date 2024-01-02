В TalTech стартовал крупнейший лагерь для девочек по энергетике. Его посетит президент Карис

„Во время зимних каникул конкуренция среди лагерей высока. Наш лагерь, ориентированный на темы энергетики и инженерии, выделяется благодаря неформальной обстановке обучения и акценту на практических и наглядных опытах для детей. Также у нас есть возможность получить знания как от научных сотрудников университета, так и от приглашенных лекторов - например, в этом году нас посетит президент Эстонии Алар Карис, а также топовые женщины-инженеры энергетической сферы из Eesti Energia, Utilitas, Adven и других компаний“, - признается руководитель по развитию проекта Enerhack Алеся Нехожина.

„Приглашение президента Эстонии Алара Кариса придает лагерю престиж и поддерживает наши усилия в развитии образования и мотивации молодежи в области энергетики - имеет несколько важных причин“, - объясняет Крупенский.

Помимо президента Эстонии и специалистов в области энергетики в работе лагеря примут участие послы США, Великобритании и Швеции. В прошлых проектах Enerhack участвовали президент Эстонии Керсти Кальюлайд, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, а также министры Кристина Каллас и Пирет Хартман.

Более подробно о работе лагеря ЗДЕСЬ.

Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Команда объединилась в 2021 году и за полтора года провела более 20 проектов:

- бесплатный энергетический лагерь для 1500 детей

- 30 курсов для более чем 700 инженеров (с участием 89 топ-лекторов из 25 стран - Эстония, Скандинавия, Европа, Азия, Ближний восток)

- уроки по энергетике в двух школах (Таллинн и Нарва)

- 10 учебных занятий (по энергетике) для детей

- 25 экскурсий детей на энергетические объекты по всей Эстонии

Больше информации на https://enerhack.org/

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