Ведущий теннисист Эстонии выбил третьего сеяного в первом круге теннисного турнира в Таиланде

Во вторник, 2 января, в матче первого круга Лаял, занимающий 206-е место в мировом рейтинге, одержал волевую победу над посеянным на турнире под третьим номером итальянцем Маттиа Беллуччи, 177-й ракеткой мира - 4:6, 6:4, 4:1.

В третьем сете при счете 4:1 в пользу эстонца Беллуччи отказался от продолжения борьбы.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты. Марк Лаял выполнил пять эйсов, реализовал три из шести брейк-пойнтов и совершил две двойные ошибки.

Соперник Лаяла по второму кругу определится позднее.

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