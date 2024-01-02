Ведущий теннисист Эстонии выбил третьего сеяного в первом круге теннисного турнира в Таиланде(1)
Ведущий теннисист Эстонии Марк Лаял пробился во второй круг турнира категории ATP Challenger в тайском Нонтхабури с призовым фондом 82 000 долларов. Об этом сообщает Rus.ERR.
Во вторник, 2 января, в матче первого круга Лаял, занимающий 206-е место в мировом рейтинге, одержал волевую победу над посеянным на турнире под третьим номером итальянцем Маттиа Беллуччи, 177-й ракеткой мира - 4:6, 6:4, 4:1.
В третьем сете при счете 4:1 в пользу эстонца Беллуччи отказался от продолжения борьбы.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты. Марк Лаял выполнил пять эйсов, реализовал три из шести брейк-пойнтов и совершил две двойные ошибки.
Соперник Лаяла по второму кругу определится позднее.
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