Экономика
02.01.2024, 19:57

Цены на топливо в новом году вырастут. Топливный союз: Государство ведет себя крайне враждебно по отношению к жителям

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Даже сейчас эстоноземельцам приходится много думать о том, где сэкономить. В новом году экономить придется и на топливе
Даже сейчас эстоноземельцам приходится много думать о том, где сэкономить. В новом году экономить придется и на топливе
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На цену топлива повлияет, в частности, ставка НСО, которая повысилась с нового года. К этому следует добавить рост акцизов на дизельное топливо в мае, которое окажет наибольшее влияние на предпринимателей. Автовладельцы должны быть готовы к тому, что в новом году им придется тратить на литр топлива на 2,5-5 центов больше, чем раньше, пишет Delfi Ärileht.

„В начале 2024 года НСО повысится с 20% до 22%, а с 1 мая 2024 года вступит в силу повышение акциза на дизтопливо, когда он поднимется с нынешнего уровня 372 евро за 1000 литров до 399 евро за 1000 литров“, — констатирует Индрек Сасси, руководитель отдела цен на топливо Circle K Eesti.

Если изменение НСО на два процента влечет за собой рост цен на все товары и услуги, в том числе на все виды моторного топлива, то изменение акциза на дизельное топливо напрямую влияет только на конечную цену последнего. Однако это имеет больший эффект, чем повышение НСО, поскольку акциз вырастет на семь процентов.

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