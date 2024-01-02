Цены на топливо в новом году вырастут. Топливный союз: Государство ведет себя крайне враждебно по отношению к жителям

На цену топлива повлияет, в частности, ставка НСО, которая повысилась с нового года. К этому следует добавить рост акцизов на дизельное топливо в мае, которое окажет наибольшее влияние на предпринимателей. Автовладельцы должны быть готовы к тому, что в новом году им придется тратить на литр топлива на 2,5-5 центов больше, чем раньше, пишет Delfi Ärileht.