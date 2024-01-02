С 2 января действует новое расписание движения пассажирских поездов

Со вторника, 2 января, действует новое железнодорожное расписание, в соответствии с которым движение поездов в западном направлении восстанавливается до уровня, действовавшего до осеннего ремонта железной дороги. Для поездов, следующих в направлении Тапа–Нарва и Тапа–Тарту–Валга, устанавливаются временные ограничения скорости, в связи с чем продолжительность поездок в восточном направлении вырастет, изменится время отправления и прибытия поездов.

„Со 2 января восстановилось расписание движения поездов, которое было до ремонта. Устанавливается более удобный график для пассажиров, следующих в направлении Кейла, Турба, Палдиски и Клоогаранда, - сказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. – Для поездов, следующих в восточном направлении, из-за временных ограничений скорости изменилось время отправления и прибытия. Перед поездкой просим ознакомиться с ними“.

Из-за дополнительных временных ограничений скорости на некоторых линиях в восточном направлении увеличится продолжительность поездки. Так, в направлении Таллинн–Аэгвийду время в пути не изменится, а на линии Таллинн–Тарту пути увеличится на 2–9 минут, на линиях Таллинн–Нарва на 9–15 минут. Из-за изменения расписания движения и железнодорожного движения время в пути некоторых поездов сократилось.

Расписания движения поездов, действующее со 2 января, представлено на сайте: https://elron.ee/soiduinfo/soiduplaanid

Дополнительные ограничения скорости движения поездов связаны с обеспечением безопасности на железнодорожных переездах.