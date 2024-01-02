Закон об автоналоге изменится еще не один раз?

Общество на возможное введение автомобильного налога отреагировало негативно — вплоть до того, что в Эстонии был создан Союз автовладельцев, который уже в сентябре передал спикеру Рийгикогу петицию, собравшую рекордные 80 тысяч подписей. Как подчеркивают в некоммерческой организации, автомобилисты уже платят государству налог — в виде довольно высоких акцизов на топливо. И такой вид налога имеет четкую логику — чем больше ты ездишь, и чем мощнее у тебя машина, тем чаще ты заправляешься и больше платишь. А вот к тому, насколько обоснован автоналог, есть вопросы.

Со своей стороны продавцы автомобилей указывают на то, что сейчас сложно предсказать, как именно в конце концов на автомобильный налог отреагирует рынок.

„Если посмотреть уже сегодня, то видно достаточно много солидных автомобилей с регистрационными номерами Чехии. А фирмы, которые сдают машины в аренду, часто используют автомобили с латвийскими или литовскими номерами. Человек умный, он всегда ищет варианты получше“, говорит исполнительный директор Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Меэлис Теллискиви.

Никаких исключений на данный момент в автоналоге не предусмотрено. Даже для людей с ограниченными возможностями. Вместо этого Министерство социальных дел разрабатывает проект, согласно которому вырастут пособия для некоторых групп людей с ограниченными возможностями, что, соответственно, покроет какие-то траты, связанные с введением автоналога.

„Для нас главное, чтобы люди с инвалидностью могли бы передвигаться туда, куда им надо. И поэтому мы договорились с Эстонской палатой людей с ограниченными возможностями, что у нас есть возможность помочь большему количеству людей, чем только тем, у кого есть достаточно средств, чтобы купить машину“, поясняет министр социальной защиты Сигне Рийсало: