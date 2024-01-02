Новый год в Ласнамяэ начнется со сбора старых рождественских елок, читайте, куда можно их принести!

„После Рождества и Нового года люди хотят вернуться к привычному ритму жизни и избавиться от елок. Чтобы осыпающиеся новогодние деревья не валялись по всему городу, со 2 января мы откроем по всему Ласнамяэ 15 пунктов сбора. Жители смогут выбрать из списка ближайший к их дому контейнер и в течение января выкинуть туда свою елку“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В этом году открыто 15 пунктов сбора, куда вы можете со 2 по 31 января 2024 года отнести свою старую елку.

В 2024 году приносить отжившие свой век новогодние елки в следующие пункты сбора в Ласнамяэ:

зелёная зона между Ууслинна, 9 и стадионом

на углу улиц Маяка и Ласнамяэ (зеленая зона перед Маяка),

зеленая зона перед Пae, 48a,

зеленая зона около Выру, 16,

зеленая зона за Викерлазе, 13 (со стороны улицы Каху),

зеленая зона между магазином Гросси и школьным стадионом в микрорайоне Катлери,

зеленая зона перед Ляэнемере теэ, 8,

зеленая зона около Ляэнемере теэ, 19,

зеленая зона напротив Кивила 34 (со стороны улицы Кивила),

зеленая зона перед Махтра, 9 около Мустакиви Консум,

зеленая зона между домами ул. Раадику, 4 и 8,

зеленая зона между магазинами Юмера Максима и Гросси,

зеленая зона перед Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе),

зеленая зона Смуули теэ, 8 (со стороны Смуули Максима),

парк Уссимяэ теэ, 1Д (на стороне Уссимяэ теэ).

ВАЖНО: елка не должна быть завернута в пленку, на ней не должно быть никаких украшений, пластика, ткани или других материалов. Искусственные елки и украшения можно сдать в центр переработки (дополнительная информация: www.tallinn.ee/et/keskkond/korduskasutus-tallinnas ) или выбросить в контейнер для смешанных отходов. Рождественские гирлянды относятся к электрическим отходам и должны быть сданы в пункт сбора отходов. Узнайте расположение пунктов и станций сбора отходов в Таллинне на сайте www.tallinn.ee/et/keskkond/jaatmejaamad-tallinnas .

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