Хуссар назвал реформу языка обучения одним из наиболее серьезных вызовов в новом году

В новогоднем обращении, прозвучавшем на канале ETV, Хуссар сказал, что, к сожалению, самые большие надежды на предыдущий год не оправдались – война России против Украины не закончилась. „Мы можем лишь надеяться на то, что новый год принесет мир в виде победы Украины или на условиях, установленных президентом Зеленским. До тех пор, пока это не произойдет, тень войны будет нависать и над нами“, – сказал он.

По его словам, реалистичная политика безопасности смотрит на нас из государственного кошелька. Эстония закупает оружие и боеприпасы, так как единственный способ предотвратить войну – быть к ней готовым. „Наше соседство – историческая неизбежность, и хоть у народа и культуры нет цены, за государственную оборону все же приходится платить на основании счетов, выставляемых обществу“, – сказал он и отметил, что Эстония справится и благодаря общим усилиям и вкладу союзников она сейчас сильнее, чем когда-либо ранее.

По словам Хуссара, наиболее серьезные вызовы в новом году связаны с установленной в преамбуле к Конституции Эстонии целью сохранить язык и культуру нашей страны. „Эстонцы – современный народ, и мы наконец-то сделаем то, что уже давно завершили все уважающие себя народы Европы: система образования полностью перейдет на государственный язык обучения. Реальное начало реформы языка обучения будет одним из наиболее знаковых шагов в новом году. Этот шаг займет годы, так как реальные результаты мы увидим лишь спустя десятилетия“, – сказал он.