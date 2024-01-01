Хуссар назвал реформу языка обучения одним из наиболее серьезных вызовов в новом году(2)
По словам спикера Рийгикогу Лаури Хуссара, одним из наиболее важных вызовов в новом году является переход на эстонский язык обучения. Также новый год должен принести план для экономики Эстонии.
В новогоднем обращении, прозвучавшем на канале ETV, Хуссар сказал, что, к сожалению, самые большие надежды на предыдущий год не оправдались – война России против Украины не закончилась. „Мы можем лишь надеяться на то, что новый год принесет мир в виде победы Украины или на условиях, установленных президентом Зеленским. До тех пор, пока это не произойдет, тень войны будет нависать и над нами“, – сказал он.
По его словам, реалистичная политика безопасности смотрит на нас из государственного кошелька. Эстония закупает оружие и боеприпасы, так как единственный способ предотвратить войну – быть к ней готовым. „Наше соседство – историческая неизбежность, и хоть у народа и культуры нет цены, за государственную оборону все же приходится платить на основании счетов, выставляемых обществу“, – сказал он и отметил, что Эстония справится и благодаря общим усилиям и вкладу союзников она сейчас сильнее, чем когда-либо ранее.
По словам Хуссара, наиболее серьезные вызовы в новом году связаны с установленной в преамбуле к Конституции Эстонии целью сохранить язык и культуру нашей страны. „Эстонцы – современный народ, и мы наконец-то сделаем то, что уже давно завершили все уважающие себя народы Европы: система образования полностью перейдет на государственный язык обучения. Реальное начало реформы языка обучения будет одним из наиболее знаковых шагов в новом году. Этот шаг займет годы, так как реальные результаты мы увидим лишь спустя десятилетия“, – сказал он.
Спикер Рийгикогу отметил, что переход на единую эстоноязычную школу также позволяет разрушить иллюзию, будто живущие бок о бок люди находятся на разных планетах, когда речь заходит о культуре. По его словам, это – одно из величайших искажений в Эстонии за последние десятилетия. „И точно так же в политической среде Эстонии на протяжении долгого времени поддерживалось мнение, что есть несколько Эстоний, кружащих по закрытым орбитам, встречающихся редко, а если и встречающихся, то не способных сохранять вежливость, выражая отличное мнение. Существует лишь одна Эстония, и ее сохранение – наша общая обязанность“, – сказал он.
Хуссар отметил, что весной исполнится 20 лет со вступления Эстонии в Европейский союз. Помимо этого, пройдут выборы в Европейский парламент, где основными темами дебатов станут окружающая среда и энергетика. „Надеюсь, что участники обсуждений будут исходить из научного понимания вопросов, адекватно оценивать ситуацию на нашей все быстрее нагревающейся планете и предлагать решения на будущее“, – сказал он.
Хуссар добавил, что новый год должен принести и планы для экономики Эстонии, которые дадут предприятиям свободу и возможности для новых свершений. „Экономика Эстонии сильна настолько, насколько сильны ее предприятия, привлекательна предпринимательская среда и быстры инновации. В конечном итоге, хорошее состояние экономики важно для каждого из нас“, – сказал спикер Рийгикогу.
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