Будет ли построен в Эстонии крупный промышленный комплекс стоимостью до одного миллиарда евро?(3)
Весной прошлого года известный эстонский бизнесмен Рауль Кирьянен открыл в Имавере свой новый крупный бизнес — экспериментальный завод по биоочистке древесины. Изначально планировалось, что это предприятие станет начальным звеном на пути строительства большого промышленного завода. Местонахождение этого будущего завода стоимостью до одного миллиарда евро должно было стать известно к концу 2023 года.
Несколько лет назад Рауль Кирьянен продал компанию по производству древесных пеллет Graanul Invest. Это была крупнейшая сделка эстонских бизнесменов - по подсчетам, от продажи было выручено 732 миллиона евро, причем почти половина из них досталась Кирьянену. После продажи Кирьянен вместе со своим деловым партнером сосредоточился на развитии нового направления бизнеса по повышению ценности древесины как материала. Компания Fibenol придумала, как извлечь лигнин из древесины с минимальным воздействием на окружающую среду и минимальным использованием химикатов. Сфера применения огромна, поскольку лигнин пригоден для использования от производства строительных материалов до косметики. Доход также в разы выше. По сравнению с предыдущим бизнесом Кирьянена в деревообрабатывающей промышленности, лигнин как минимум в пять раз более ценен, чем древесные пеллеты.