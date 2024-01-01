Будет ли построен в Эстонии крупный промышленный комплекс стоимостью до одного миллиарда евро?

Несколько лет назад Рауль Кирьянен продал компанию по производству древесных пеллет Graanul Invest. Это была крупнейшая сделка эстонских бизнесменов - по подсчетам, от продажи было выручено 732 миллиона евро, причем почти половина из них досталась Кирьянену. После продажи Кирьянен вместе со своим деловым партнером сосредоточился на развитии нового направления бизнеса по повышению ценности древесины как материала. Компания Fibenol придумала, как извлечь лигнин из древесины с минимальным воздействием на окружающую среду и минимальным использованием химикатов. Сфера применения огромна, поскольку лигнин пригоден для использования от производства строительных материалов до косметики. Доход также в разы выше. По сравнению с предыдущим бизнесом Кирьянена в деревообрабатывающей промышленности, лигнин как минимум в пять раз более ценен, чем древесные пеллеты.

Весной 2023 года компания Fibenol открыла в Имавере экспериментальный завод по производству лигнина. Согласно первоначальным планам, в течение года завод должен был перейти на круглосуточный режим работы 7 дней в неделю. Однако не все планы сбылись. По словам руководителя по развитию Fibenol Пеэпа Питки, первое тестирование уникальной технологии всегда связано с непредвиденными моментами. „Мы не являемся исключением в этом плане, и многое пришлось перепроектировать и перестраивать“, — говорит Питк. „К счастью, ничего чрезвычайно важного“, — добавил он. Он считает, что 2024 год станет годом экспериментов с переходом на производство 24/7. Первый год работы на полную мощность запланирован на 2025 год. На 2024 году уже есть первые заказы как из частного, так и из государственного сектора. Сейчас продукт проходит оценку у многих партнеров. Делается это для того, что определить „правильный рецепт“ продукта и его место в производственном процессе.