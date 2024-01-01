10 прогнозов в отношении рынка труда на 2024 год
В конце уходящего года принято делать прогнозы на следующий год. По уже сложившейся традиции, работники занимающейся персоналом компании Manpower Eesti записали десять прогнозов о рынке труда на предстоящий год.
1) Разногласия между работниками и работодателями усилятся
Экономика заметно замедляется, увлечение стартапами отступает, в центре внимания вновь оказывается получение прибыли (или минимизация убытков), а предприниматели пытаются вернуться к существовавшей „нормальности“. Многие наемные работники этим недовольны, поскольку не готовы мириться с тем, что цены и проценты по кредитам растут, а зарплата – нет. Понимание, что жить предстоит не по средствам оказывается холодным душем, ведь многие, особенно молодые люди, привыкли к тому, что жизнь с каждым годом становилась все лучше. Это вызывает разногласия между работниками и работодателями. Очевидно, что вопрос зарплат учителей и их забастовка – лишь начало новой тенденции, и в течение года мы увидим несколько серьезных столкновений такого рода. Судя по всему, в 2024 году точка баланса найдена не будет, хотя в конце этого года многие все же научились довольствоваться меньшим.
2) Значение и содержание рабочего времени изменятся
В то время как решение Европейского суда в отношении работающих по графику людей накаляет страсти и для соблюдения правил в части времени труда и отдыха эстонским работодателям приходится искать сотни новых сотрудников, значение рабочего времени начинает меняться и в тех сферах, где графиков нет, а физическое присутствие на работе играет меньшую роль. Есть отрасли, где работодателей и работников не волнует, составляет полная занятость 30, 40 или 50 часов в неделю, поскольку согласовываются содержание работы и ожидаемый результат, а рабочее время является вторичным. Это позволяет особенно способным людям одновременно работать как минимум на двух работах с полной занятостью или наоборот выбрать четырехдневную рабочую неделю. В то же время это не значит, что 40-дневную рабочую неделю следует отправить на свалку, ведь есть масса работодателей, для которых важно, чтобы человек был под рукой всегда, когда это необходимо, а также хватает ценящих стабильность работников. Важно найти наиболее подходящее для организации и сотрудника решение, а не начинать в спешке демонтировать существующие.
3) Будет идти поиск баланса между искусственным интеллектом и человеком
Искусственный интеллект уже настолько продвинут, что, например, его стиль письма скорее можно узнать, скажем, по нехарактерной для эстонцев эмоциональности и американской вежливости, а не по ошибкам в письменной речи или логике. Конечно, в 2024 году ИИ-решения будут активно использоваться как в процессе подачи заявок на занятие вакансий, так и в процессе найма – это сэкономит время, но заменить человека машина все равно не сможет. Таким образом, будут идти поиски баланса для максимизации положительных качеств искусственного интеллекта, а также опыта и сильных сторон человека. Баланс будут искать и в том, что касается защиты данных, поскольку передача конфиденциальных данных искусственному интеллекту может закончиться катастрофой. Впрочем, в 2024 году Эстония еще не дойдет до того момента, когда машина будет решать, кто получит работу, а кто нет.
4) И работники, и работодатели окажутся в поисках стабильности
Волатильная экономическая ситуация и постоянно растущий конфликт между нехваткой рабочей силы и одновременной безработицей научили многих ценить стабильность. В 2024 году движения, вероятно, будет меньше, поскольку сотрудники не склонны уходить с хорошего места, а работодатели умеют ценить хороших сотрудников и не хотят отпускать их просто так. Поскольку наличие работы становится более важным, чем раньше, при поиске работы люди не думают и не взвешивают различные варианты так долго, как раньше. Это касается и рекрутеров – им нужно действовать быстро, иначе к моменту принятия решения нужный кандидат просто окажется у кого-то другого.
5) Связанных с работой формальностей будет меньше
Регламентированные внутренние процедуры, различные предписания, составленные на случай нарушений директивы и проводимые по определенному плану оценочные беседы становятся уделом отдельных крупных международных концернов. Работодатели и сотрудники осознали, что хорошие отношения, основанные на неформальных и устных соглашениях, в большинстве случаев позволяют достигать лучших результатов, чем фиксация всех деталей юридическим языком. Вероятно, постепенно лед начнет таять и в общении с различными контролирующими органами. Хочется надеяться, что вместо расставления юридических галочек упор действительно будет сделан на охране труда, и никто не станет издавать карательный административный акт, лишь потому что какой-то предписанный документ не был оформлен, хотя на практике все работает. Сокращение формальностей способно обеспечить более эффективную организацию труда как в частном, так и в государственном секторах.
6) Найти работу будет сложнее
Начавшаяся в 2023 году волна сокращений продолжится и в 2024 году: некоторые предприятия уйдут с рынка, а другие проведут реструктуризацию. Рабочие места будут появляться, но безработные могут не соответствовать их требованиям – опыту работы, знанию электроники и/или информационных технологий, хорошему владению английским языком. Неквалифицированных рабочих требуется все меньше и меньше – их работу выполняют машины, поэтому приходится постоянно учиться и переучиваться. Поскольку экономическая ситуация в странах Северной Европы не особенно хороша, жители Эстонии оттуда также возвращаются на внутренний рынок труда. Молодым людям, которые только начинают карьеру, еще труднее: наличие высшего образования снова становится важным. Более инновационно мыслящие работодатели стараются обучать сотрудников сами или отправлять их на обучение: увольнение существующих и поиск новых работников не самый устойчивый метод, поскольку на рынке труда может просто не быть людей с нужным сочетанием характеристик и навыков. Мы приветствуем тот факт, что касса по безработице больше не финансирует хобби, а готовит специалистов, на которых имеется достаточный реальный спрос на рынке труда.
7) Неравенство внутри Эстонии углубится
Несмотря на попытки правительства активно заниматься региональной политикой, реальная жизнь движется в противоположном направлении. Количество рабочих мест и возможностей получения более высокой зарплаты увеличивается в крупных городах и уменьшается в небольших населенных пунктах. Сокращения часто касаются мелких населенных пунктов, а в крупных новые рабочие места создают. Безработица растет, а также увеличивается нехватка рабочей силы, но эти процессы происходят не в одних и тех же местах. Продолжится движение людей туда, где больше работы и денег. В интересах региональной политики государство должно обеспечить, чтобы транспорт и проживание работников не облагались налогом в качестве особой льготы. Государство также может продолжить подавать пример и продвигать возможности удаленной работы. Конечно, вообще все через интернет делать не получится, но, безусловно, так можно делать заметно больше, чем сегодня.
8) Упор на экологичности
Если еще несколько лет назад абсолютно все предприниматели говорили о брендинге работодателя, то в 2024 году все будут стараться быть „зелеными“. Когда экологичный выбор делают на благо планеты, для предотвращения войн и на благо будущих поколений, это во всех отношениях похвально. В идеале концепция устойчивого развития могла бы быть прописана в каждой должностной инструкции, чтобы эта тема не оставалась прерогативой лишь руководства и отдельных специалистов. Впрочем, поскольку устойчивость, экологичность и экономия популярны и считаются важными аспектами при выборе работодателя, в ближайшем будущем мы также увидим проекты и организации, где экологичность в лучшем случае поверхностна. Будет непросто отличить тех, кто реально действует устойчиво, от тех, кто занимается „зеленым камуфлированием“ или гринвошингом.
9) Психическое благополучие сотрудников будет для работодателя важнее
Поиск возможностей экономии, адаптация к меньшему, отсутствие навыков и общие разногласия в обществе порождают разнообразные эмоции. Чтобы заработать деньги, приходится прикладывать больше усилий, но люди хотели бы найти баланс между работой и личной жизнью. Все это создает напряжение, которое доходит и до работодателя, поскольку психическое здоровье работников неизбежно является и его заботой. Человеческие отношения и их психическое благополучие ценят больше, чем раньше, и поэтому работодатели вкладывают средства как в физическое, так и в психическое здоровье сотрудников, предлагая, в том числе, услуги психолога, терапевта, коуча, хотя зачастую эта нагрузка, вероятно, ложится на плечи сотрудника отдела кадров.
10) Поиск возможностей сэкономить будет поддерживать удаленную работу
Рост стоимости жизни и связанная с этим необходимость затянуть пояса способствуют переезду в офисы меньшего размера и удаленной работе. Если после пандемии коронавируса люди вернулись в офисы и стали ценить преимущества работы в конторе, то в новом году границы вновь раздвинутся. Поскольку осталось очень немного тех, кто рассматривают домашний офис как альтернативу отпуску, для работодателей этот процесс проходит достаточно безболезненно, хотя делегирование ответственности требует смелости и мудрости, чтобы не начинать заново писать свод правил о том, как следует работать в домашнем офисе: в договоренностях ничего плохого нет, а вот в недоверии и зарегулированности есть.