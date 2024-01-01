10 прогнозов в отношении рынка труда на 2024 год

1) Разногласия между работниками и работодателями усилятся Экономика заметно замедляется, увлечение стартапами отступает, в центре внимания вновь оказывается получение прибыли (или минимизация убытков), а предприниматели пытаются вернуться к существовавшей „нормальности“. Многие наемные работники этим недовольны, поскольку не готовы мириться с тем, что цены и проценты по кредитам растут, а зарплата – нет. Понимание, что жить предстоит не по средствам оказывается холодным душем, ведь многие, особенно молодые люди, привыкли к тому, что жизнь с каждым годом становилась все лучше. Это вызывает разногласия между работниками и работодателями. Очевидно, что вопрос зарплат учителей и их забастовка – лишь начало новой тенденции, и в течение года мы увидим несколько серьезных столкновений такого рода. Судя по всему, в 2024 году точка баланса найдена не будет, хотя в конце этого года многие все же научились довольствоваться меньшим.

2) Значение и содержание рабочего времени изменятся

В то время как решение Европейского суда в отношении работающих по графику людей ​ накаляет страсти и для соблюдения правил в части времени труда и отдыха эстонским работодателям приходится искать сотни новых сотрудников, значение рабочего времени начинает меняться и в тех сферах, где графиков нет, а физическое присутствие на работе играет меньшую роль. Есть отрасли, где работодателей и работников не волнует, составляет полная занятость 30, 40 или 50 часов в неделю, поскольку согласовываются содержание работы и ожидаемый результат, а рабочее время является вторичным. Это позволяет особенно способным людям одновременно работать как минимум на двух работах с полной занятостью или наоборот выбрать четырехдневную рабочую неделю. В то же время это не значит, что 40-дневную рабочую неделю следует отправить на свалку, ведь есть масса работодателей, для которых важно, чтобы человек был под рукой всегда, когда это необходимо, а также хватает ценящих стабильность работников. Важно найти наиболее подходящее для организации и сотрудника решение, а не начинать в спешке демонтировать существующие.