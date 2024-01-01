Таллинн не поддержал предложение ликвидировать ЦУ „Русский лицей“

„В связи с утвержденным 11 октября 2023 года Таллиннской горуправой планом действий по переходу муниципальных образовательных учреждений Таллинна на обучение на эстонском языке важно создать потенциал для достижения целей плана. Очевидно, что в переходный период школам потребуется дополнительная поддержка. ЦУ будет играть важную роль в обеспечении высокого качества образования на эстонском языке и в формировании образовательного пути учеников с помощью мероприятий, поддерживающих учебную программу. Необходимы дополнительные уроки эстонского языка, а также другие мероприятия, поддерживающие интегрированное обучение и обучение на эстонском языке“, говорится в позиции Таллиннской мэрии, представленной на заседании горуправы 13 декабря вице-мэром столицы Андреем Канте.