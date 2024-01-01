„Это ничего ни у кого не отнимет“. С сегодняшнего дня в Эстонии действует закон о равенстве браков

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, это историческое решение положит конец многолетней правовой путанице и обеспечит чувство безопасности и равные права для каждого жителя Эстонии. „Законы создают ясность и влияют на наши установки. Я надеюсь, что исчезнут и необоснованные страхи, а критики этого решения поймут, что оно не только ничего ни у кого не отнимает, но дает нечто очень важное многим из нас“, - говорит она.

Помимо брака, у людей также есть возможность заключить договор о совместном проживании. Подобным соглашением зарегистрированным партнерам гарантируется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера и, в случае необходимости, право на получение субсидий и пособий. Парам, заключившим договор о совместном проживании, также предоставляется возможность перехода к браку в упрощенном порядке.

При заключении брака и зарегистрированном совместном проживании пары имеют права и обязанности, которые не распространяются на пары, состоящие в отношениях, а не в браке. В основном они связаны с получением пособий, собственности, жилья и установлением происхождения. Например, в случае смерти зарегистрированного партнера или супруга это помогает избежать ситуации, когда при отсутствии завещания сожитель не имеет права наследования, и все активы автоматически переходят к родственникам партнера.

Также супружеская или партнерская помощь используется для установления ранее выраженных намерений, когда супруг или зарегистрированный партнер находится в бессознательном состоянии или не может самостоятельно принять решение о лечении или об отказе от него.

Рийгикогу принял поправку к семейному законодательству о введении Закона о равноправии в браке и совместном проживании и соответствующие акты 20 июня 2023 года.

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