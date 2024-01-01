В прошлом году Художественный музей Эстонии посетили более 350 000 любителей искусства

За год посещаемость Художественного музея Эстонии заметно возросла. Если в 2022 году наши филиалы насчитали 213 934 посещений, то в 2023 году посетителей было на 138 770 больше.

По словам Сирье Хельме, генерального директора Художественного музея Эстонии, за ростом числа посетителей стоит увлеченная работа всего персонала. „Конечно, совпали и некоторые удачные обстоятельства – открытие Музея Нигулисте после ремонта, интересные выставочные программы во всех наших музеях и множество новых программ для посетителей всех возрастов, от малышей до пожилых“, – рассказывает Хельме.

Прошедший год стал особенным, поскольку 11 марта в Музее Нигулисте, филиале Художественного музея Эстонии, был открыт „поднебесный этаж“ и введен в эксплуатацию стеклянный лифт. В результате реконструкции, продлившейся почти год, для посетителей открылась и галерея Малой часовни. Крупнейший за последнее десятилетие проект развития Художественного музея Эстонии „Ближе к небесам! Стеклянный лифт в башне Нигулисте“ был провозглашен самым важным туристическим событием 2023 года в Таллинне и удостоен ежегодной премии Департамента охраны памятников старины в категории „Новое в исторической среде“.

Стеклянный лифт в башне Музея Нигулисте. Фото: Художественный музей Эстонии – Музей Нигулисте

В ушедшем году был зафиксирован и исторический рекорд посещаемости среди временных выставок в Художественном музее Эстонии: с ноября 2022 года по май 2023 года посетители побывали на международной выставке цифрового искусства „teamLab. Парящие цветы в море вечности“ в Художественном музее KUMU 95 000 раз.