В прошлом году Художественный музей Эстонии посетили более 350 000 любителей искусства
В только что завершившемся 2023 году филиалы и выставки Художественного музея Эстонии, а также его программы для публики посетили 352 704 любителей искусства. Образовательные программы насчитали более 26 281 школьников и взрослых участников.
За год посещаемость Художественного музея Эстонии заметно возросла. Если в 2022 году наши филиалы насчитали 213 934 посещений, то в 2023 году посетителей было на 138 770 больше.
По словам Сирье Хельме, генерального директора Художественного музея Эстонии, за ростом числа посетителей стоит увлеченная работа всего персонала. „Конечно, совпали и некоторые удачные обстоятельства – открытие Музея Нигулисте после ремонта, интересные выставочные программы во всех наших музеях и множество новых программ для посетителей всех возрастов, от малышей до пожилых“, – рассказывает Хельме.
Прошедший год стал особенным, поскольку 11 марта в Музее Нигулисте, филиале Художественного музея Эстонии, был открыт „поднебесный этаж“ и введен в эксплуатацию стеклянный лифт. В результате реконструкции, продлившейся почти год, для посетителей открылась и галерея Малой часовни. Крупнейший за последнее десятилетие проект развития Художественного музея Эстонии „Ближе к небесам! Стеклянный лифт в башне Нигулисте“ был провозглашен самым важным туристическим событием 2023 года в Таллинне и удостоен ежегодной премии Департамента охраны памятников старины в категории „Новое в исторической среде“.
Стеклянный лифт в башне Музея Нигулисте. Фото: Художественный музей Эстонии – Музей Нигулисте
В ушедшем году был зафиксирован и исторический рекорд посещаемости среди временных выставок в Художественном музее Эстонии: с ноября 2022 года по май 2023 года посетители побывали на международной выставке цифрового искусства „teamLab. Парящие цветы в море вечности“ в Художественном музее KUMU 95 000 раз.
Помимо выставки teamLab, наиболее популярными в прошлом году стали „Футуромарення. Украина и авангард“, „Искусство в эпоху антропоцена“ и „Через черное ущелье твоих глаз“ в Художественном музее KUMU, а также „Михель Зиттов на севере? Диалог алтарных картин“ в Музее Нигулисте. Выставка „Искусство в эпоху антропоцена“ номинирована на ежегодную премию музеев Эстонии за 2023 год в категории „Лучшая выставка“. Кадриоргский художественный музей в прошлом году порадовал публику выставкой „Танцы цвета. Финский модернизм“, а ценителям природы в искусстве больше всего пришлись по душе выставки „За деревьями лес есть“ в Музее Адамсона-Эрика и „Поднять паруса! Художественное собрание Тийта Пруули“ в Музее Миккеля.
В Художественном музее KUMU все еще можно посетить такие знаковые выставки прошлого года, как „Вне рамок. Лейс, Табака, Рожанскайте“, „мелани бонайо. Когда тело говорит Да+„ и „Безграничная вселенная в их сознании. Итальянский трансавангард и холодный эстонский экспрессионизм“.
В новом году в Художественном музее Эстонии интересные события начинаются уже с 1 января – сегодня концертом „Дважды королевский. Две трубы и два органа“ открывается XXXVI Международная органная неделя в Нигулисте. Помимо вечерних концертов, в рамках органной недели музей приглашает принять участие в разнообразных дневных мероприятиях. Каждый день в полдень, собравшись у новогодней ели, можно будет послушать рассказы приглашенных гостей о пестрой истории Нигулисте, а в 15:00 желающие смогут подняться на хоры вместе с органистом Андресом Уйбо. Традиционные полчаса органной музыки начинаются в 16:00.
Художественный музей Эстонии является основным партнером в организации масштабной выставки „Место для моего тела“ (Anu Põder: Space for My Body), посвященной творчеству Ану Пыдер, которая открывается в Muzeum Susch (Суш, Швейцария) 3 января. Курирует ее Сесилия Алемани, куратор центральной выставки на последней Венецианской биеннале.