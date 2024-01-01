01.01.2024, 09:10
ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как встретили новый год в Пярну
Большинство самоуправлений Пярнумаа отказались от проведения масштабных салютов. Однако в канун нового года фейерверки все же увидеть можно было.
Общество защиты животных рекомендовало встречать Новый год так, чтобы меньше беспокоить животных. К этому призыву прислушались во многих эстонских городах - например, в Таллинне и Вильянди вместо салютов провели лазерное шоу. В Пярну городского фейерверка также не было, но местные жители все равно запускали салюты.