ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как встретили новый год в Пярну

Общество защиты животных рекомендовало встречать Новый год так, чтобы меньше беспокоить животных. К этому призыву прислушались во многих эстонских городах - например, в Таллинне и Вильянди вместо салютов провели лазерное шоу. В Пярну городского фейерверка также не было, но местные жители все равно запускали салюты.