Празднующим! Площадь Вабадузе и ее окрестности закрыты для транспорта. Как добраться домой?
Вечером 31 декабря в связи с проведением новогоднего концерта в Таллинне на площади Вабадузе ее окрестности будут закрыты для движения транспорта. Автобусы и троллейбусы направят в объезд. Время работы маршрутов общественного транспорта, обслуживающих основные направления, в столице продлено до трех часов ночи, чтобы участники праздника могли добраться до дома, пишет rus.ERR.
В связи с проведением праздничного концерта на площади Вабадузе с 21 часа 31 декабря до 2 часов ночи 1 января для движения будут закрыты Пярнуское шоссе на участке между ул. Суур-Карья и Сакала, бульвар Эстония на участке от Пярнуского шоссе до улицы Кентманни, а также бульвар Каарли между улицей Тынисмяги и Пярнуским шоссе. В связи с этим временно будут изменены маршруты общественного транспорта.
„Улицы, которые прилегают к площади Вабадузе, будут перекрыты для движения транспорта. Так с 23:00 там не будут ездить какое-то время трамваи, а также изменят свои маршруты автобусы и троллейбусы, которые едут мимо площади Вабадузе. Кроме того, мы не рекомендуем в самый центр города ехать на машине, потому что в какой-то момент улицы просто будут закрыты для движения в интересах в интересах безопасности всех участников концерта“, - рассказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет в интервью „Актуальной камере“.
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