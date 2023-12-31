Новости Эстонии
31.12.2023, 22:03

Празднующим! Площадь Вабадузе и ее окрестности закрыты для транспорта. Как добраться домой?

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Вечером 31 декабря в связи с проведением новогоднего концерта в Таллинне на площади Вабадузе ее окрестности будут закрыты для движения транспорта. Автобусы и троллейбусы направят в объезд. Время работы маршрутов общественного транспорта, обслуживающих основные направления, в столице продлено до трех часов ночи, чтобы участники праздника могли добраться до дома, пишет rus.ERR.

В связи с проведением праздничного концерта на площади Вабадузе с 21 часа 31 декабря до 2 часов ночи 1 января для движения будут закрыты Пярнуское шоссе на участке между ул. Суур-Карья и Сакала, бульвар Эстония на участке от Пярнуского шоссе до улицы Кентманни, а также бульвар Каарли между улицей Тынисмяги и Пярнуским шоссе. В связи с этим временно будут изменены маршруты общественного транспорта.

„Улицы, которые прилегают к площади Вабадузе, будут перекрыты для движения транспорта. Так с 23:00 там не будут ездить какое-то время трамваи, а также изменят свои маршруты автобусы и троллейбусы, которые едут мимо площади Вабадузе. Кроме того, мы не рекомендуем в самый центр города ехать на машине, потому что в какой-то момент улицы просто будут закрыты для движения в интересах в интересах безопасности всех участников концерта“, - рассказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет в интервью „Актуальной камере“.

1 января 2024 года будет продлено время работы маршрутов общественного транспорта до 3 часов ночи

Дополнительные отправления запланированы на трамвайном маршруте №2, троллейбусных маршрутах №1 и 3, на автобусных маршрутах №1, 5, 8, 18, 40, 42, 60 и 73.

Трамвайный маршрут № 2 (отправления с остановки „Хобуяама“):

  • №2 в сторону Копли –00.40, 01.00, 01.20, 01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 03.00

  • №2 в сторону Суур-Паала –00:30, 00:50, 01.10, 01.30, 01.50, 02.10, 02.30, 02.50, 03.10

Троллейбусные маршруты № 1 и 3 (отправления с остановки „Тынисмяги“):

  • №1 –00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45

  • №3 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00

Автобусные маршруты № 1, 5, 8, 18, 40, 42, 60 и 73 (отправления из центра города):

  • №1 –00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (с остановки „Эстония“ на бульваре Эстония)

  • №5 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (с остановки „Виру“)

  • №8 - 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (с остановки „Балтийский вокзал“)

  • №18 –00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (с остановки „Виру“)

  • №40 –00.30, 00.40, 01.00, 01.20, 01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 03.00 (с остановки „Эстония“ на бульваре Эстония)

  • №42 –00.30, 00:45, 01.00, 01:15, 01.30, 01.45, 02.00, 02.15. 02.30, 02.45, 03.00 (с остановки „Эстония“ на Театральной площади)

  • №60 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (с остановки „Хобуяама“)

  • №73 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (с остановки „Виру“)

Отправления сквозных маршрутов должны происходить по предусмотренному графику в обоих направлениях из центра.

Информация о маршрутах, графиках и остановках на странице: transport.tallinn.ee.

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