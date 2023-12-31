Празднующим! Площадь Вабадузе и ее окрестности закрыты для транспорта. Как добраться домой?

В связи с проведением праздничного концерта на площади Вабадузе с 21 часа 31 декабря до 2 часов ночи 1 января для движения будут закрыты Пярнуское шоссе на участке между ул. Суур-Карья и Сакала, бульвар Эстония на участке от Пярнуского шоссе до улицы Кентманни, а также бульвар Каарли между улицей Тынисмяги и Пярнуским шоссе. В связи с этим временно будут изменены маршруты общественного транспорта.

„Улицы, которые прилегают к площади Вабадузе, будут перекрыты для движения транспорта. Так с 23:00 там не будут ездить какое-то время трамваи, а также изменят свои маршруты автобусы и троллейбусы, которые едут мимо площади Вабадузе. Кроме того, мы не рекомендуем в самый центр города ехать на машине, потому что в какой-то момент улицы просто будут закрыты для движения в интересах в интересах безопасности всех участников концерта“, - рассказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет в интервью „Актуальной камере“.

1 января 2024 года будет продлено время работы маршрутов общественного транспорта до 3 часов ночи Дополнительные отправления запланированы на трамвайном маршруте №2, троллейбусных маршрутах №1 и 3, на автобусных маршрутах №1, 5, 8, 18, 40, 42, 60 и 73. Трамвайный маршрут № 2 (отправления с остановки „Хобуяама“) : №2 в сторону Копли –00.40, 01.00, 01.20, 01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 03.00

№2 в сторону Суур-Паала –00:30, 00:50, 01.10, 01.30, 01.50, 02.10, 02.30, 02.50, 03.10 Троллейбусные маршруты № 1 и 3 (отправления с остановки „Тынисмяги“) : №1 –00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45

№3 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 Автобусные маршруты № 1, 5, 8, 18, 40, 42, 60 и 73 (отправления из центра города): №1 –00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (с остановки „Эстония“ на бульваре Эстония)

№5 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (с остановки „Виру“)

№8 - 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (с остановки „Балтийский вокзал“)

№18 –00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (с остановки „Виру“)

№40 –00.30, 00.40, 01.00, 01.20, 01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 03.00 (с остановки „Эстония“ на бульваре Эстония)

№42 –00.30, 00:45, 01.00, 01:15, 01.30, 01.45, 02.00, 02.15. 02.30, 02.45, 03.00 (с остановки „Эстония“ на Театральной площади)

№60 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (с остановки „Хобуяама“)

№73 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (с остановки „Виру“) Отправления сквозных маршрутов должны происходить по предусмотренному графику в обоих направлениях из центра. Информация о маршрутах, графиках и остановках на странице: transport.tallinn.ee .

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