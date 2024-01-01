Что делать, если смартфон или электронная книга из мешка с подарками Деда Мороза оказались с браком? Отвечает Департамент защиты прав потребителей
Кто-то ждет Новогоднюю ночь, чтобы получить подарок от Деда Мороза, а кто-то, возможно, его уже получил. Многим детям подарком послужат смарт-часы, электронная книга или другой подарок, содержащий цифровой контент. Хотя закон обязывает продавцов поставлять потребителям товар, соответствующий договору, а сам товар должен быть пригодным для использования по назначению, качественным и долговечным, все же возможно, что подарок не работает или неисправен. Стоит отметить, что к товарам с дигитальным элементом применяются те же требования и права, что и к обычным дефектным товарам. Хельдин Мальмет, руководитель Центра консультирования потребителей ЕС, рассказывает, на что следует обращать внимание в случае брака товаров с цифровым контентом.
Продавцы должны обеспечить потребителям, купившим товар, включающий в себя, например, смарт-часы, смартфон, телефон или другой товар, содержащий программное обеспечение, такую же правовую защиту, как и для других товаров. Важно отметить, что в отношении дефектов, возникших в течение первых 12 месяцев, предполагается, что дефект существовал на момент доставки товара потребителю. Доказывать обратное должен продавец, если он того пожелает.
Важно знать, что цифровой контент и услуги должны соответствовать условиям договора не только в момент первоначальной поставки, продавец обязан обновлять их, чтобы обеспечивать соответствие условиям договора. К примеру, когда пользователь загружает книгу на электронное устройство для чтения, ему следует предложить обновления устройства в течение разумного периода времени.
Что делать, если продукт не работает?
Потребитель имеет право потребовать от продавца либо ремонта, либо замены несоответствующего товара. Ремонт или замена должны быть бесплатными для потребителя и осуществляться в кратчайшие сроки без причинения ему неудобств. Потребитель имеет право отказаться от договора (получить возмещение), если причины несоответствия достаточно серьезны, товар не может быть заменен или продавец не смог отремонтировать товар.
Потребители, покупающие цифровые товары, такие как видеоигры, фильмы, музыкальные файлы, электронные книги, подписку на платформу потокового вещания (например, Netflix или Amazon Prime) или облачную подписку, также могут воспользоваться правами потребителя, и продавец обязан устранить любой дефект цифрового контента. Например, неисправные смарт-часы могут нуждаться в обновлении программного обеспечения. Если недостатки не могут быть устранены, потребитель имеет право отказаться от договора и получить возмещение.
Поэтому в ситуации, когда в подарок от Деда Мороза вы получаете смарт-часы с дефектами, получатель подарка имеет право предъявить претензии продавцу в течение двух лет. Однако важно помнить, что в случае обнаружения дефектов необходимо попросить у Деда Мороза подтверждение оплаты, так как это необходимо для доказательства покупки при предъявлении претензий.
В случае возникновения проблем стоит всегда сначала обратиться к продавцу, а если он не ответит вам в течение 15 дней или если вы не согласны с полученным ответом, вы имеете право подать жалобу в Комитет по потребительским спорам - https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine. В случае с продавцом из-за рубежа, пожалуйста, обратите внимание, что трансграничные жалобы потребителей рассматриваются Центром консультирования потребителей ЕС при TTJA, который предоставляет информацию, советы и помощь в отношении трансграничных покупок из других стран-членов ЕС. К сожалению, в случае покупок из третьих стран (например, США, Китая), ни Департамент, ни Центр консультирования потребителей ЕС не могут оказать помощь потребителям.
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