Центр тревоги в преддверии Нового года напоминает: фейерверки и алкоголь несовместимы(5)
Центр тревоги готов к увеличению числа звонков на номер 112 в новогоднюю ночь. Руководитель экстренной службы дает несколько советов, как каждый из нас может помочь сохранить горячую линию свободной для тех, кто действительно нуждается в помощи полиции, скорой помощи или спасателей.
Новогодняя ночь в прошлом году оказалась для спасателей очень напряженной. Если в последний день 2022 года на номер Центра тревоги позвонили 3068 раз, то 1 января было сделано 4613 звонков. Самым напряженным был период с 00:00 до 03:00 - до 335 звонков в час.
„В этом году мы ожидаем такого же количества звонков - мы знаем, что больше всего несчастных случаев происходит, когда люди что-то празднуют. Однако многие проблемы, с которыми люди обращаются в службу спасения, можно предотвратить“, - говорит руководитель службы 112 Кармен Окс.
Например, она отмечает, что в канун Нового года происходит много несчастных случаев с пиротехникой. „В прошлую новогоднюю ночь больше всего работы спасателям доставили пожары, причиной которых стали взрывы коробок с фейерверками. Кроме того, шум от пиротехники вызывает сильный стресс как у людей, так и у животных. Отказываясь от фейерверков, мы спасаем животных и людей, заботимся об окружающей среде и предотвращаем несчастные случаи. Тем же, кто не хочет полностью отказываться от фейерверков, следует очень тщательно соблюдать правила безопасности“, - говорит Окс.
При запуске фейерверков важно выбрать подходящее место и убедиться, что ветер не отнесет вспышки салюта в сторону зданий или людей. Упаковки с фейерверками перед зажжением следует как следует закрепить, чтобы они не перевернулись и заряды не полетели в неправильном направлении“.
Фейерверки и алкоголь несовместимы
„Важно также помнить, что фейерверки и алкоголь несовместимы - если вы хотите встретить Новый год с фейерверком, в вашей компании должен быть трезвый человек, который будет отвечать за безопасность. Однако есть и другие причины, по которым алкоголь может быть опасен. Из-за него тоже очень часто поступают звонки в службу 112. Например, пьяные люди чаще попадают в аварии, ввязываются в драки и нарушают общественный порядок. А еще алкоголь может привести к обострению различных хронических заболеваний“, - предупреждает Окс.
Для облегчения различных проблем со здоровьем у каждого человека дома должно быть несколько аптечных препаратов, чтобы он мог помочь себе или своим близким. „В каждом доме должны быть болеутоляющие и жаропонижающие средства, лекарства от насморка, кашля и боли в горле, средства для ухода за ранами, лекарства для улучшения пищеварения и средства для обработки ожогов. Таким образом, каждый сможет помочь себе в решении мелких проблем со здоровьем, даже когда аптека закрыта“, - говорит Окс.
В заключение руководитель службы 112 призывает людей поздравлять с Новым годом своих друзей и близких, но не спасателей.
„Люди звонят, не задумываясь о том, что, занимая без необходимости линию экстренной помощи, они могут заставить кого-то долго ждать и подвергнуть его жизнь опасности. Поэтому мы просим людей звонить по номеру 112 только в том случае, если им срочно нужна помощь“, - подчеркивает Окс.
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