Центр тревоги в преддверии Нового года напоминает: фейерверки и алкоголь несовместимы

Новогодняя ночь в прошлом году оказалась для спасателей очень напряженной. Если в последний день 2022 года на номер Центра тревоги позвонили 3068 раз, то 1 января было сделано 4613 звонков. Самым напряженным был период с 00:00 до 03:00 - до 335 звонков в час.

„В этом году мы ожидаем такого же количества звонков - мы знаем, что больше всего несчастных случаев происходит, когда люди что-то празднуют. Однако многие проблемы, с которыми люди обращаются в службу спасения, можно предотвратить“, - говорит руководитель службы 112 Кармен Окс.

Например, она отмечает, что в канун Нового года происходит много несчастных случаев с пиротехникой. „В прошлую новогоднюю ночь больше всего работы спасателям доставили пожары, причиной которых стали взрывы коробок с фейерверками. Кроме того, шум от пиротехники вызывает сильный стресс как у людей, так и у животных. Отказываясь от фейерверков, мы спасаем животных и людей, заботимся об окружающей среде и предотвращаем несчастные случаи. Тем же, кто не хочет полностью отказываться от фейерверков, следует очень тщательно соблюдать правила безопасности“, - говорит Окс.

При запуске фейерверков важно выбрать подходящее место и убедиться, что ветер не отнесет вспышки салюта в сторону зданий или людей. Упаковки с фейерверками перед зажжением следует как следует закрепить, чтобы они не перевернулись и заряды не полетели в неправильном направлении“.

Фейерверки и алкоголь несовместимы

„Важно также помнить, что фейерверки и алкоголь несовместимы - если вы хотите встретить Новый год с фейерверком, в вашей компании должен быть трезвый человек, который будет отвечать за безопасность. Однако есть и другие причины, по которым алкоголь может быть опасен. Из-за него тоже очень часто поступают звонки в службу 112. Например, пьяные люди чаще попадают в аварии, ввязываются в драки и нарушают общественный порядок. А еще алкоголь может привести к обострению различных хронических заболеваний“, - предупреждает Окс.