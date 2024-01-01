ГРАФИК | Новый год щедр на выходные - большинство праздников выпадает на рабочие дни

В следующем году на выходные приходятся только День независимости Эстонской Республики (24 февраля - суббота), Пасха (всегда отмечается в воскресенье, в этом году - это 31 марта 2024 года), День святой Троицы (также всегда отмечается в воскресенье, в этом году - 19 мая 2024 года) и День Победы в освободительной войне (23 июня - воскресенье).