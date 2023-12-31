Стали известны сроки строительства первых участков Rail Baltic в Эстонии
Весной 2024 года в Эстонии начнется долгожданное строительство первых участков железнодорожной магистрали Rail Baltic. В пятницу 29 декабря Rail Baltic Estonia (RBE), организация, ответственная за проект, объявила о начале тендеров на строительство первых участков трассы общей протяженностью 52,6 километра, пишут „Деловые ведомости“.
Тендеры объявлены на прокладку пяти участков магистрали в уездах Харьюмаа и Рапламаа. Предполагаемая стоимость работ составит около 400 миллионов евро, срок строительства, в зависимости от отрезка железнодорожной трассы, составит от 40 до 48 месяцев.
В Харьюмаа, строительство будет вестись вдоль всей протяженности трассы в пределах этого уезда, начиная от пассажирского терминала Юлемисте и заканчивая границей с уездом Рапламаа.
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