Стали известны сроки строительства первых участков Rail Baltic в Эстонии

Тендеры объявлены на прокладку пяти участков магистрали в уездах Харьюмаа и Рапламаа. Предполагаемая стоимость работ составит около 400 миллионов евро, срок строительства, в зависимости от отрезка железнодорожной трассы, составит от 40 до 48 месяцев.

В Харьюмаа, строительство будет вестись вдоль всей протяженности трассы в пределах этого уезда, начиная от пассажирского терминала Юлемисте и заканчивая границей с уездом Рапламаа.

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