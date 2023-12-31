ВИДЕО | Счастливые спасения и разборки на кулаках: самые убойные криминальные видео 2023 года из Эстонии

31 января в Ласнамяэ на Мустакиви теэ произошла авария, когда водитель автомобиля фирмы Bolt Drive врезался в автобус, а затем легковая машина перевернулась на крышу.

9 мая в Нарве на гражданского активиста Даниила Куракина было совершено нападение, когда он развернул в сторону Ивангорода украинский государственный флаг.

9 сентября водитель BMW врезался в стену Таллиннского автовокзала.

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