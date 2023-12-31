31.12.2023, 16:43
ВИДЕО | Счастливые спасения и разборки на кулаках: самые убойные криминальные видео 2023 года из Эстонии(1)
Delfi TV собрал самые запоминающиеся видеозаписи из криминальной хроники: несколько невероятно счастливо закончившихся автомобильных аварий, а также конфликты, в ходе которых стороны применили кулаки.
31 января в Ласнамяэ на Мустакиви теэ произошла авария, когда водитель автомобиля фирмы Bolt Drive врезался в автобус, а затем легковая машина перевернулась на крышу.
9 мая в Нарве на гражданского активиста Даниила Куракина было совершено нападение, когда он развернул в сторону Ивангорода украинский государственный флаг.
9 сентября водитель BMW врезался в стену Таллиннского автовокзала.
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