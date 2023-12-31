Евграфов критикует деятельность Райк на посту мэра Нарвы: прибавка к зарплате и миллионы из городского бюджета(19)
На портале RusDelfi и в газете Eesti Ekspress 27 декабря вышел материал „В Нарве под Рождество раздавали высокие должности. Экс-мэр Катри Райк: Все хотят попасть в горсобрание, чтобы потом получать 3000 евро“. „Всё бы ничего, если бы автор статьи поговорил не только с бывшим мэром Нарвы, но и ещё и с действующим руководством городского собрания или фракции „Нарва“, чтобы действительно разобраться в ситуации. Но, факты, видимо, испортили бы интересную историю“, - говорит Алексей Евграфов, председатель фракции „Нарва“ в Нарвском городском собрании. Ниже мы публикуем его ответ на вышеупомянутую статью.
К сожалению, надо признать, что именно после таких статей и формируется негативное впечатление о Нарве, так как происходящее в городе подается в сильно искаженном виде. Не нужно быть экспертом по политической обстановке в Нарве, чтобы понять, что практически за каждым словом в статье стоит обиженная тень дважды отстраненной с должности мэра города Нарвы Катри Райк.
Любые решения политиков практически всегда находят как сторонников, так и противников. Каждому решению предшествует подготовка, его суть разъясняют. Как правило, для рядового жителя это остаётся за кадром, что, несомненно, указывает на проблему коммуникации между ветвями власти и горожанами. И тут кроется возможность для манипуляции общественным сознанием. И раз автор статьи оказался таким неопытным или у него просто не было желания изучить деятельность экс-мэра Райк, то позволю себе восполнить этот пробел и провести небольшой экскурс в совсем недавнюю историю управления Нарвой.
Недавно Катри Райк публично назвала себя ведьмой из ратуши, которая будет следить за действиями отправивших ее в отставку депутатов. Но зачастую, почему-то предметом критики становились решения, которые Катри, будучи мэром, сама активно практиковала и внедряла. Для начала стоит вспомнить продавливаемое лично ею решение о закрытии Солдино школы. Нежелание или скорее неспособность Райк довести до конца начатый ею же в позапрошлом году процесс поставило под угрозу возможность получения городом более 14 млн на строительство новой школы. До сих пор считаю, что принятое при Катри Райк решение закрыть именно Солдино школу, было чисто политическим, тогда аргументы в пользу верности данного выбора притянули за уши. Сейчас у депутатов и управы города просто не было времени, чтобы начать новый процесс обсуждения, так как решения городского собрания министр образования ждала до конца 2023 года. Чтобы городу не лишиться миллионов, и в Нарве могло в ближайшие годы появится ещё одно абсолютно новое здание школы, нынешнему составу горсобрания пришлось действовать быстро и брать на себя ответственность за принятие этого непопулярного решения.
За свою бытность на должности мэра Райк объявила несколько конкурсов на руководящие должности в муниципальных учреждениях в Нарве, и только единицы из них были открытыми и закончились реальными выборами директора – конкурс на место директора Кренгольмской и Кесклиннаской гимназии, а также на место директора социального департамента. Остальные конкурсы либо оказались по непонятным причинам провалены, либо это были не открытые конкурсы, а внутренние. Причем внутренние конкурсы на должности директоров департаментов городской управы – это вообще ноу-хау Райк как мэра.
Внутренний конкурс - это такой междусобойчик для самых лояльных подчиненных, где кандидат со стороны не имеет шансов даже принять участия в конкурсе, не говоря уже о победе. Не стоит забывать, что во время своей предвыборной кампании Райк рьяно критиковала структуру этой управы и обещала провести масштабную реформу. По факту же была нанята фирма, в чью сферу деятельности, согласно регистру, не входил анализ структур местных самоуправлений, на этот анализ было потрачено 15 000 евро. Как выяснилось, львиную долю этого анализа писали сами анализируемые департаменты. Результатом „реформы“ стал… найм дополнительного PR-советника для Катри Райк. А ответа, на что ушли 15 000 евро, нет до сих пор.
Автор статьи беспокоится по поводу доходов и членства в советах муниципальных акционерных обществ и целевых учреждений депутатов правящей фракции, при этом изящно обходя вниманием время, когда Катри Райк была мэром. Госпожа Райк сейчас почему-то не рассказывает, что она лично назначила сама себя в три совета, не получив до этого, по словам членов поддерживающей её тогда коалиции, согласия на поднятие ей должностного оклада на 1000 евро. То, что не смогли сделать депутаты, ловко сделала сама Райк, которая подписала распоряжения о своём назначении в советы SA Narva Haigla и SA Narva Linnaelamu.
Много в статье говорится о недостаточном уровне владения эстонским языком некоторых директоров школ. Этот факт, безусловно, удручает, и так быть не должно. Но и тут Райк забыла, что, расторгая трудовые договоры с якобы не соответствующими требованиям директорами весной этого года, именно она тут же и продлевала эти договора. С учетом того, что среди этих директоров были те, кто входили в ее правящую коалицию, конечно же, это было сделано по доброте душевной, а не во имя сохранения кресла мэра. Ведь, как говорила в интервью сама Райк, в Нарве очень просто найти рабочее место с зарплатой 4000.
И ведь оказалась права. Рабочее место для Райк в Нарве оказалось найти совсем не сложно. В этом смысле очень забавно читать, как Райк рассуждает о нечестно проведенном конкурсе, в котором победил человек, который ролностью отвечает заданным критериям, в то время как на новую должность Райк конкурс даже не проводился. Ей просто создали должность с обязанностями (о которых никому неизвестно) на деньги налогоплательщиков в Тартуском университете - об этом автор „разоблачающей“ нарвскую власть статьи упомянуть забыл. Когда проводился конкурс на должность директора Нарвского дома творчества, Райк через СМИ объявила о своем участии в нем. Но и тут что-то пошло не так, и Райк на конкурсе мы так и не увидели. Видимо, не привыкла Райк участвовать в конкурсах, да и незачем ей. Для нее должности придумываются просто так, а на месте директора Дома детского творчества еще и работать надо, да и зарплата до запросов Катри раза в два не дотягивает.
Как опытный политик Катри Райк ловко манипулирует общественным мнением, пытаясь внушить людям, что только она справится с управлением Нарвой. Но факты – вещь упрямая, и они говорят об обратном. Катри Райк отличилась как очень слабый руководитель, но зато прекрасно умеющий обеспечивать себя различными благами за счет налогоплательщиков. Все так громко распиаренные проекты, которыми хвастались в этом году – ратуша, новые госгимназии, транзитные дороги, Стокгольмская площадь и т.д. были начаты и запроектированы до назначения Райк на должность мэра. Согласно планам, многие из этих проектов должны были быть реализованы до 2023 года, что позволило бы сэкономить миллионы из городского бюджета и не переплачивать из-за удорожания работ.
Я уверен, что нынешняя власть сможет доказать, что управление городом может быть эффективным не только на словах, но и на деле.
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