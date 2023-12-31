Евграфов критикует деятельность Райк на посту мэра Нарвы: прибавка к зарплате и миллионы из городского бюджета

Недавно Катри Райк публично назвала себя ведьмой из ратуши, которая будет следить за действиями отправивших ее в отставку депутатов. Но зачастую, почему-то предметом критики становились решения, которые Катри, будучи мэром, сама активно практиковала и внедряла. Для начала стоит вспомнить продавливаемое лично ею решение о закрытии Солдино школы. Нежелание или скорее неспособность Райк довести до конца начатый ею же в позапрошлом году процесс поставило под угрозу возможность получения городом более 14 млн на строительство новой школы. До сих пор считаю, что принятое при Катри Райк решение закрыть именно Солдино школу, было чисто политическим, тогда аргументы в пользу верности данного выбора притянули за уши. Сейчас у депутатов и управы города просто не было времени, чтобы начать новый процесс обсуждения, так как решения городского собрания министр образования ждала до конца 2023 года. Чтобы городу не лишиться миллионов, и в Нарве могло в ближайшие годы появится ещё одно абсолютно новое здание школы, нынешнему составу горсобрания пришлось действовать быстро и брать на себя ответственность за принятие этого непопулярного решения.

Любые решения политиков практически всегда находят как сторонников, так и противников. Каждому решению предшествует подготовка, его суть разъясняют. Как правило, для рядового жителя это остаётся за кадром, что, несомненно, указывает на проблему коммуникации между ветвями власти и горожанами. И тут кроется возможность для манипуляции общественным сознанием. И раз автор статьи оказался таким неопытным или у него просто не было желания изучить деятельность экс-мэра Райк, то позволю себе восполнить этот пробел и провести небольшой экскурс в совсем недавнюю историю управления Нарвой.

К сожалению, надо признать, что именно после таких статей и формируется негативное впечатление о Нарве, так как происходящее в городе подается в сильно искаженном виде. Не нужно быть экспертом по политической обстановке в Нарве, чтобы понять, что практически за каждым словом в статье стоит обиженная тень дважды отстраненной с должности мэра города Нарвы Катри Райк.

За свою бытность на должности мэра Райк объявила несколько конкурсов на руководящие должности в муниципальных учреждениях в Нарве, и только единицы из них были открытыми и закончились реальными выборами директора – конкурс на место директора Кренгольмской и Кесклиннаской гимназии, а также на место директора социального департамента. Остальные конкурсы либо оказались по непонятным причинам провалены, либо это были не открытые конкурсы, а внутренние. Причем внутренние конкурсы на должности директоров департаментов городской управы – это вообще ноу-хау Райк как мэра.

Внутренний конкурс - это такой междусобойчик для самых лояльных подчиненных, где кандидат со стороны не имеет шансов даже принять участия в конкурсе, не говоря уже о победе. Не стоит забывать, что во время своей предвыборной кампании Райк рьяно критиковала структуру этой управы и обещала провести масштабную реформу. По факту же была нанята фирма, в чью сферу деятельности, согласно регистру, не входил анализ структур местных самоуправлений, на этот анализ было потрачено 15 000 евро. Как выяснилось, львиную долю этого анализа писали сами анализируемые департаменты. Результатом „реформы“ стал… найм дополнительного PR-советника для Катри Райк. А ответа, на что ушли 15 000 евро, нет до сих пор.

Автор статьи беспокоится по поводу доходов и членства в советах муниципальных акционерных обществ и целевых учреждений депутатов правящей фракции, при этом изящно обходя вниманием время, когда Катри Райк была мэром. Госпожа Райк сейчас почему-то не рассказывает, что она лично назначила сама себя в три совета, не получив до этого, по словам членов поддерживающей её тогда коалиции, согласия на поднятие ей должностного оклада на 1000 евро. То, что не смогли сделать депутаты, ловко сделала сама Райк, которая подписала распоряжения о своём назначении в советы SA Narva Haigla и SA Narva Linnaelamu.