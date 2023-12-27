В Нарве под Рождество раздавали высокие должности. Экс-мэр Катри Райк: Все хотят попасть в горсобрание, чтобы потом получать 3000 евро

В этом году Дедушка Мороз посетил и Нарвское городское собрание. Его подарочный пакет был полон рабочих мест. „Эстонский Экспресс“ рассказывает об этом в подробностях. А также о том, как журналисту пришлось гоняться за депутатами, которые прятались от вопросов на эстонском языке.