Новости Ида-Вирумаа
27.12.2023, 13:55

В Нарве под Рождество раздавали высокие должности. Экс-мэр Катри Райк: Все хотят попасть в горсобрание, чтобы потом получать 3000 евро

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Управлять, не угодив депутатам, в Нарве невозможно?
Депутаты Нарвского горсобрания в Доме Стенбока в сентябре 2022 г.
Депутаты Нарвского горсобрания в Доме Стенбока в сентябре 2022 г.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В этом году Дедушка Мороз посетил и Нарвское городское собрание. Его подарочный пакет был полон рабочих мест. „Эстонский Экспресс“ рассказывает об этом в подробностях. А также о том, как журналисту пришлось гоняться за депутатами, которые прятались от вопросов на эстонском языке.

Самый сладкий подарок Дед Мороз принес депутату горсобрания от Центристской партии Виктории Лутус. Она будет руководителем Нарвского Дома детского творчества. „Эстонский экспресс“ присутствовал на „раздаче подарков“ в Нарвском горсобрании 21 декабря и слышал, как Лутус, еще до утверждения, в перерыве заседания заявила, что все еще не уверена, выиграет ли она конкурс.

И все же она была единственным квалифицированным кандидатом. Соперников не было. Никто из местных жителей не видел смысла подавать заявку. Это было бы глупо, потому что победитель был известен заранее. Трое из пяти членов комиссии состоят в Центристской партии.

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