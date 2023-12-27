27.12.2023, 13:55
В Нарве под Рождество раздавали высокие должности. Экс-мэр Катри Райк: Все хотят попасть в горсобрание, чтобы потом получать 3000 евро(11)
Управлять, не угодив депутатам, в Нарве невозможно?
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году Дедушка Мороз посетил и Нарвское городское собрание. Его подарочный пакет был полон рабочих мест. „Эстонский Экспресс“ рассказывает об этом в подробностях. А также о том, как журналисту пришлось гоняться за депутатами, которые прятались от вопросов на эстонском языке.
Самый сладкий подарок Дед Мороз принес депутату горсобрания от Центристской партии Виктории Лутус. Она будет руководителем Нарвского Дома детского творчества. „Эстонский экспресс“ присутствовал на „раздаче подарков“ в Нарвском горсобрании 21 декабря и слышал, как Лутус, еще до утверждения, в перерыве заседания заявила, что все еще не уверена, выиграет ли она конкурс.