С 1 января меняются правила для переезда соотечественников в Россию(10)
C 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут документально подтверждать владение русским языком, следует из постановления правительства, РФ опубликованного на портале правовой информации.
„Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Беларусь, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды“, – говорится в документе.
Подтвердить владение русским языком можно будет документом или его дубликатом, подтверждающим получение образования в России после 1 сентября 1991 года. Либо это может быть документ об образовании, выданный в иностранном государстве, где русский – один из государственных языков, а также решением комиссии по результатам собеседования.
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