С 1 января меняются правила для переезда соотечественников в Россию

„Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Беларусь, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды“, – говорится в документе.

Подтвердить владение русским языком можно будет документом или его дубликатом, подтверждающим получение образования в России после 1 сентября 1991 года. Либо это может быть документ об образовании, выданный в иностранном государстве, где русский – один из государственных языков, а также решением комиссии по результатам собеседования.