Компания Elron готовится к запуску движения пассажирских поездов в Ригу

„Первым этапом запуска пассажирского железнодорожного сообщения на линии Тарту – Валга – Рига является сертификация используемых Elron в Эстонии дизельных поездов Stadler Flirt. Это необходимая предпосылка для использования подвижного состава Elron в Латвии. Мы начали подготовку к сертификации поездов и в последнюю неделю года отправили для этого первые документы в Латвию“, – цитирует члена правления Elron Мярта Эренпрейса портал rus.err.

По словам Эренпрейса, запуск железнодорожной линии Тарту – Рига находится на подготовительном этапе, во время которого идет общение с властями Латвии и оператором пассажирских поездов с целью достижения соглашения об условиях и возможностях движения по линии.

Как сказал Эренпрейс, при запуске международной железнодорожной линии необходимо решить вопросы, связанные с персоналом, технической поддержки и системой продажи билетов.

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