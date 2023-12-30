В Курессааре перешли с хлора на ультрафиолет при очистке водопроводной воды

Трехкиловаттную лампу включили на водоочистной станции Унимяэ, которая снабжает главный город на Сааремаа водопроводной водой, одновременно отключив установку, добавлявшую в воду хлор.

Таким образом, в Курессааре снова будет доступна водопроводная вода без запаха и привкуса хлора.

Причина загрязнения грунтовых вод в Курессааре, произошедшего этой осенью и приведшего к большому количеству случаев заболевания среди людей, до сих пор не установлена. Тендер, проведенный осенью волостью Сааремаа для поиска экспертной организации, которая установила бы эти причины, провалился. Теперь волость проведет новый конкурс, но результаты экспертизы в лучшем случае будут готовы через полгода.

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