Новости Эстонии
30.12.2023, 17:22

ДПП и Департамент транспорта: учитывайте дорожные условия и не садитесь за руль в пьяном виде

 
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ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Накануне Нового года Департамент полиции и погранохраны и Департамент транспорта напоминают о том, что нельзя садиться за руль в пьяном виде и позволять это делать другим.

Ответственный сотрудник Департамента полиции и погранохраны Андрес Тийк сказал Delfi, что сейчас особое внимание полиции направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности на дорогах.

Руководитель центра управления движением Департамента транспорта Сийм Вайкмаа подчеркнул, что нельзя ни в коем случае садиться за руль в состоянии опьянения. „Не помешает также проследить за тем, чтобы никто в пьяном виде не оказался за рулем“, - добавил он.

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