30.12.2023, 17:22
ДПП и Департамент транспорта: учитывайте дорожные условия и не садитесь за руль в пьяном виде
Сегодня ночью дорожные условия будут самыми сложными!
ФОТО: | Delfi Meedia
Накануне Нового года Департамент полиции и погранохраны и Департамент транспорта напоминают о том, что нельзя садиться за руль в пьяном виде и позволять это делать другим.
Ответственный сотрудник Департамента полиции и погранохраны Андрес Тийк сказал Delfi, что сейчас особое внимание полиции направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности на дорогах.