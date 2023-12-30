ДПП и Департамент транспорта: учитывайте дорожные условия и не садитесь за руль в пьяном виде

Ответственный сотрудник Департамента полиции и погранохраны Андрес Тийк сказал Delfi, что сейчас особое внимание полиции направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности на дорогах.

Руководитель центра управления движением Департамента транспорта Сийм Вайкмаа подчеркнул, что нельзя ни в коем случае садиться за руль в состоянии опьянения. „Не помешает также проследить за тем, чтобы никто в пьяном виде не оказался за рулем“, - добавил он.