В домах жителей Эстонии часто возникает проблема, причиняющая ущерб на сотни тысяч евро в год
Протекающая труба или капающий кран поначалу могут не показаться большой проблемой, но именно такие мелочи порой приводят к серьезному ущербу от воды, причем некоторые случаи даже не покрываются страховкой жилья. Как защитить свой дом от аварий в системе водоснабжения?
Профилактика – приоритет номер один при любом несчастном случае. Легко думать, что страховка все покроет, но сам процесс может оказаться не таким уж простым. „Разбирательство со страховой компанией может занять довольно много времени“, – подчеркнул Вахур Лепик, менеджер по продажам охранных услуг Aiko в G4S Eesti, и добавил, что никакая компенсация не возместит эмоциональный ущерб.
Лепик вспоминает случай, произошедший с одним из его знакомых, дом которого сильно пострадал от воды. „Страховая компания возместила десятки тысяч евро, но страх остался: а вдруг это повторится? – сказал он. – Повреждение водой может вызвать столь сильный страх, что человек больше не осмелится покинуть свой дом надолго“.
Дагмар Гильден, менеджер по продуктам страхования жилья в Seesam Kindlustus, признает, что протечки водопровода в частных домах и квартирах – довольно частое явление. При этом наблюдается тенденция к росту. „Каждый год мы выплачиваем около миллиона евро компенсаций“, – сказала Гильден и добавила, что средняя выплата за ущерб от повреждения водой составляет 1400 евро, но нередко встречаются и пятизначные суммы.
„Не обязательно иметь какую-то особенную квартиру, чтобы получить компенсацию в размере 10 000 евро. Например, в этом году был случай, когда мы выплатили 9000 евро, потому что в квартире лопнула труба под раковиной“, – привела Гильден классический страховой случай.
Две главные проблемы
По словам Гильден, повреждения от воды в квартирах чаще всего происходят из-за общего стояка или соединительного шланга стиральной машины.
Срок службы напорного шланга стиральной машины обычно составляет пять лет, после чего его следует заменить. „Это мягкие шланги, которые с годами имеют тенденцию изнашиваться и ломаться. Их обязательно нужно время от времени осматривать“, – подчеркнула Гильден.
В частных домах повреждения от воды часто связаны с промежуточными фильтрами, такими как фильтры для очистки воды. Если фильтр ломается в трубопроводе, вода может свободно течь и причинять серьезный ущерб.
Во многих ситуациях, например, если ребенок затопил ванную комнату, на помощь придет страхование жилья, однако есть и такие случаи, когда ответственность лежит только на вас. Например, капающий смеситель часто не привлекает должного внимания. Однако если произойдет несчастный случай и эксперт обнаружит, что существует видимая проблема, которая сохранялась долгое время, страховка не покроет ущерб. „Например, если есть пятна ржавчины или явные признаки того, что проблема накапливалась в течение длительного времени“, – уточнила Гильден.
Поэтому, если есть хоть малейший признак, что с трубами что-то не так, следует немедленно принять меры: заменить прокладку, смеситель и т. п.
Как предотвратить ущерб от воды?
· Убедитесь, что трубы в порядке и не протекают.
· Проверьте шланги высокого давления (стиральная машина, посудомоечная машина).
· Если из крана капает, займитесь проблемой при первой возможности.
· Избегайте засоров.
· Надолго уезжая из дома, перекройте воду, где это возможно.
· Установите в ванной датчик протечки воды.
· Оформите страхование ответственности, чтобы в случае аварии ущерб возместили и вашим соседям.
Наиболее вероятное место для потопа – ванная комната. Именно здесь стоит установить датчик протечки воды – маленький прибор, который кладут на пол. „Металлические контакты в устройстве обнаруживают воду и сообщают вам о потенциальной опасности через мобильное приложение“, – уточнил Лепик.
Датчик протечки воды – отличный вариант, например, для дачи. Если зимой вы подолгу не бываете в своем летнем доме, вы узнаете о повреждении водой не весной, а сможете быстрее справиться с проблемой.
В частном доме датчик протечки воды можно установить и в техническом помещении, поскольку именно там расположены отопительные системы и бойлеры.
Если дом соседа пострадал из-за протечки воды, ущерб возместят только при наличии страхования ответственности. Гильден подчеркнула, что чем выше этаж, на котором вы живете, тем выше должен быть лимит страхования ответственности. Жильцу четвертого этажа следует рассчитывать не менее чем на 50–100 тысяч евро.
„Мы видели множество случаев, когда жильцы третьего этажа затапливали и оба нижних этажа“, – вспоминает Гильден и добавляет, что не исключено, что потоп, возникший на пятом этаже, достигнет и первого.
Гильден рекомендует выбирать более высокий лимит и людям, живущим в т. н. рядных домах, поскольку у них часть трубопровода нередко бывает общей и в случае аварии дом соседа за стенкой также может быть сильно поврежден.
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