В домах жителей Эстонии часто возникает проблема, причиняющая ущерб на сотни тысяч евро в год

Профилактика – приоритет номер один при любом несчастном случае. Легко думать, что страховка все покроет, но сам процесс может оказаться не таким уж простым. „Разбирательство со страховой компанией может занять довольно много времени“, – подчеркнул Вахур Лепик, менеджер по продажам охранных услуг Aiko в G4S Eesti, и добавил, что никакая компенсация не возместит эмоциональный ущерб.

Лепик вспоминает случай, произошедший с одним из его знакомых, дом которого сильно пострадал от воды. „Страховая компания возместила десятки тысяч евро, но страх остался: а вдруг это повторится? – сказал он. – Повреждение водой может вызвать столь сильный страх, что человек больше не осмелится покинуть свой дом надолго“.

Дагмар Гильден, менеджер по продуктам страхования жилья в Seesam Kindlustus, признает, что протечки водопровода в частных домах и квартирах – довольно частое явление. При этом наблюдается тенденция к росту. „Каждый год мы выплачиваем около миллиона евро компенсаций“, – сказала Гильден и добавила, что средняя выплата за ущерб от повреждения водой составляет 1400 евро, но нередко встречаются и пятизначные суммы.

„Не обязательно иметь какую-то особенную квартиру, чтобы получить компенсацию в размере 10 000 евро. Например, в этом году был случай, когда мы выплатили 9000 евро, потому что в квартире лопнула труба под раковиной“, – привела Гильден классический страховой случай.

Две главные проблемы

По словам Гильден, повреждения от воды в квартирах чаще всего происходят из-за общего стояка или соединительного шланга стиральной машины.

Срок службы напорного шланга стиральной машины обычно составляет пять лет, после чего его следует заменить. „Это мягкие шланги, которые с годами имеют тенденцию изнашиваться и ломаться. Их обязательно нужно время от времени осматривать“, – подчеркнула Гильден.