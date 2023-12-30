По данным Министерства юстиции, за 11 месяцев 2023 года в Эстонии было зарегистрировано 25238 преступлений, что на 7% больше, чем за тот же период предыдущего года.

„При этом по сравнению с показателями десятилетней давности количество преступлений значительно уменьшилось. Например, в 2013 году было зарегистрировано 39 000 преступлений. После этого их количество в основном снижалось, единичный рост был в 2018-2019 годах, - отметила руководитель по связям с общественностью Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик - За 11 месяцев этого года количество краж увеличилось на 22% и составило 36% от числа всех преступлений“.

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