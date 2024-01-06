Искусственный интеллект отнимает у людей работу. Но есть выход!

Из-за разбега технологий, страны с развитыми экономиками сталкиваются с тем, что людям необходимо улучшать свои навыки, чтобы продолжать оставаться на плаву на рынке труда. За последние два года выстрелил искусственный интеллект, и это сразу же на корню убило или очень сильно повлияло на многие сферы - OpenAI забрал работу у многих дизайнеров, например.

Люди теряют работу, „упираются в потолок“, а мы им предлагаем решение, которое работает. У нас есть гарантии и конкретные знания, как и почему оно работает.

Да, конечно. Появляются новые контакты, добавляются новые возможности для партнерства. К нам поступают предложения, чувствуется заинтересованность в наших услугах. На самом деле, наше переобучение сейчас очень востребовано.

Съемки и этапы проходят на протяжении девяти месяцев, команды потихоньку отсеиваются, и в конце остается ТОП-3. В ходе проекта, командам предоставляются менторы, ставятся задачи, нужно выполнить определенные миссии, чтобы получить баллы. Каждая команда, каждый стартап занимается своей собственной темой с целью улучшить свой продукт. Когда команды попадают в ТОП-9, с ними проводится более сфокусированная работа, и именно они получают наибольшее внимание аудитории. И, наверное, это самая главная ценность. Наставники, судьи - люди, которые построили свой бизнес и дают очень хорошую обратную связь каждому проекту. Несмотря на то, что мы заняли третье место, это было ценным опытом, благодаря телевидению, о нас узнало гораздо больше людей.

Ajujaht - во многом шоу на очень горячую для Эстонии тему - стартапы. Но это не просто шоу ради зрелищ, а проект, в ходе которого командам действительно дается возможность развиться. В этом году стартовало около 300 заявок, от школьников до взрослых компаний.

Мы же переучиваем людей, организовывая рабочий процесс параллельно с их основной работой, и через полгода они являются специалистами IT-сферы. Тестировщик - одна из базовых профессий, ничего в ней сверхъестественного нет, однако это очень востребованная на рынке позиция.

Кто-то скажет, в чем ваша уникальность, мол, тестированию можно учиться, смотря ролики на Youtube. Мы предлагаем не только переобучение, связанное с непосредственно рабочими задачами тестировщика. У нас есть карьерный модуль, обучение общему представлению о работе современной IT-сферы.

Потому что из ролика на Youtube ты поймешь, как заниматься тестированием определенного приложения, но не будешь знать ничего о том, как работать в IT-компании, какие процессы происходят внутри, какова рабочая среда и культура. А именно эти знания зачастую являются ключевыми. Уметь коммуницировать, доносить свою мысль - всему этому мы тоже обучаем. Это процесс, который включает в себя много разных модулей.

Есть ли какие-то ограничения, когда человек точно не сможет участвовать в вашем обучении?

Только незнание английского. Язык IT - английский, если мы говорим про Европу. В Эстонии в какую бы IT- компанию ты не пришел, везде будет нужно базовое знание английского.

Т.е., грубо говоря, учительница природоведения, не говорящая по-английски, по вашей системе учиться не сможет?

Нет.

Тогда какой уровень владения языком требуется?

Разговорный. Никто не просит читать Шекспира в оригинале. Мы работаем не только в Эстонии, мы работаем в Латвии, Бельгии, Португалии. Поскольку обучение проходит в команде, а в команде могут быть люди с разными родными языками, то в итоге для общения все равно понадобится английский.

Из каких сфер люди приходят к вам на переобучение?

Из разных! От оператора бетономешалки до работника канцелярии президента. Но если взять медианный образ нашего ученика - это обычно работник офиса в возрасте около 35 лет. Кстати, ограничений по возрасту нет - нашим старшим ученикам за 60. В IT- секторе нет эйджизма.

Когда люди слышат „IT-сектор“, то представляют гору цифр и жутких формул, есть опасение, что это „не для гуманитариев“

Это миф. В IT-сфере нужны люди с совершенно разными навыками - в том числе творческие профессии. IT не всегда про цифры. Программирование в нем занимает процентов 20. Чем хорошо тестирование: оно позволяет понять процесс разработки продукта - от „а“ до „я“. Потому что тестировщик пробует его на каждом этапе, начиная с момента, как он появился в сырой версии, заканчивая версией финальной.

Кроме того, не нужно никаких особенных знаний или подготовки. Вы можете быть простым пользователем компьютера, с базовыми навыками, которые сейчас есть у каждого.

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