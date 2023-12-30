Искусственный интеллект в диагностике рака и лекарство от ожирения. Важнейшие достижения медицины в 2023 году

Официально Всемирная организации здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19 только в мае уходящего года. В Эстонии чрезвычайную ситуацию отменили еще годом ранее, и поставщики услуг здравоохранения вернулись к обычной работе. Тогда генеральный директор Департамента здоровья Биргит Лао сказала о том, что отныне большая ответственность лежит на самих людях. С 30 января 2020 года, когда было объявлено о начале пандемии, и до 5 мая 2023 года в Эстонии COVID-19 заразились 807 000 человек, коронавирус стал причиной смерти 3001 человека.

Эпидемия ожирения не обошла стороной и Эстонию. Портал Delfi писал о том, что здоровье жителей Эстонии находится в опасности, так как 51% населения страдает избыточным весом или ожирением, однако люди не находят в себе силу изменить свои пищевые привычки.

В связи с тем, что фармацевтическая фирма не в состоянии удовлетворить растущий спрос, на черном рынке появились как настоящее лекарство, так и поддельное. Однако подделки лекарственных препаратов, изготовленных незарегистрированными производителями, могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Отмечаются и попытки приобрести лекарства в аптеках по поддельному рецепту.

Датская фармацевтическая фирма Novo Nordisk, разработавшая Ozempic, выпустила новое лекарство Wegonvy для лечения именно ожирения. Лекарство доступно в США и в ограниченном количестве в некоторых европейских странах. Действующим веществом обоих препаратов является семаглутид. Обнаружилось, что у некоторых людей Wegonvy может снижать риск инфаркта сердца. Надо полагать, в будущем ожирение будут лечить аналогичными лекарствами.

Во всем мире все большей проблемой становится ожирение . Неудивительно поэтому, что о лекарстве Ozempic, применяемом при лечении сахарного диабета 2-го типа, сообщали, как о многообещающем достижении в сфере медицины. Одним из побочных эффектов препарата является снижение веса, и поэтому его стали применять для лечения ожирения. С такой целью его выписывают и в Эстонии. Трудности, возникшие с поставками популярного лекарства, заставили диабетиков и людей с избыточным весом волноваться, хватит ли его.

Пандемия коронавируса преподнесла урок, из которого все мы должны сделать выводы. Тем более, что коронавирус никуда не делся, постоянно возникают его новые штаммы. В настоящее время, по оценке Департамента здоровья, коронавирус широко распространен.

Изменение климата и здоровье

2023 год побил рекорды жары. Климат меняется, и растут риски, связанные со здоровьем. Нашему здоровью угрожают не только высокие температуры, стали распространяться новые заболевания, которыми обычно страдают жители областей с жарким климатом.

Опасность алкоголя для здоровья

В опубликованном в начале 2023 года исследовании отмечается, что безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует. Алкоголь вызывает не менее семи типов рака, в то м числе рак кишечника и рак груди у женщин.

Статистика употребления алкоголя в Эстонии наиболее удручающая. Растет количество смертей, вызванных алкоголем: в 2022 году было зарегистрировано 753 смерти, два года ранее 619 смертей.

Искусственный интеллект выявляет риск онкологии

В 2023 году много говорили и писали о возможностях искусственного интеллекта. В медицине области применения искусственного интеллекта обширны и разнообразны, в частности он может быть использован в радиологии для выявления риска онкологического заболевания до того, как оно будет диагностировано. Исследование, проведенное международной группой ученых, доказало, что это возможно.

Искусственный интеллект обработал данные о здоровье, которые собирались в течение 41 года. Ученые обучили алгоритм выявлять взаимосвязь между историей болезни и риском развития рака поджелудочной железы. Искусственному интеллекту дали проанализировать истории болезней 8,6 миллиона пациентов из Дании и США. Среди этих данных были истории болезни 24 000 пациентов, у которых позднее был диагностирован рак поджелудочной железы.

Почти у 4000 человек алгоритм правильно выявил рак поджелудочной железы за три года до постановки диагноза. Исследование показало, что искусственный интеллект может предсказать риск рака с такой же точностью, как генетическое тестирование. В связи с тем, что рак поджелудочной железы встречается довольно редко, сейчас генетическое тестирование проводится только людям с повышенным риском заболевания и тем, у кого в семье встречалось такое онкологическое заболевание.

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