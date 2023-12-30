Искусственный интеллект в диагностике рака и лекарство от ожирения. Важнейшие достижения медицины в 2023 году(4)
В 2023 году в сфере медицины было получено немало интересных результатов, из разных уголков мира приходили новости о новых лекарствах и технологиях.
Во всем мире все большей проблемой становится ожирение. Неудивительно поэтому, что о лекарстве Ozempic, применяемом при лечении сахарного диабета 2-го типа, сообщали, как о многообещающем достижении в сфере медицины. Одним из побочных эффектов препарата является снижение веса, и поэтому его стали применять для лечения ожирения. С такой целью его выписывают и в Эстонии. Трудности, возникшие с поставками популярного лекарства, заставили диабетиков и людей с избыточным весом волноваться, хватит ли его.
Датская фармацевтическая фирма Novo Nordisk, разработавшая Ozempic, выпустила новое лекарство Wegonvy для лечения именно ожирения. Лекарство доступно в США и в ограниченном количестве в некоторых европейских странах. Действующим веществом обоих препаратов является семаглутид. Обнаружилось, что у некоторых людей Wegonvy может снижать риск инфаркта сердца. Надо полагать, в будущем ожирение будут лечить аналогичными лекарствами.
В связи с тем, что фармацевтическая фирма не в состоянии удовлетворить растущий спрос, на черном рынке появились как настоящее лекарство, так и поддельное. Однако подделки лекарственных препаратов, изготовленных незарегистрированными производителями, могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Отмечаются и попытки приобрести лекарства в аптеках по поддельному рецепту.
Эпидемия ожирения не обошла стороной и Эстонию. Портал Delfi писал о том, что здоровье жителей Эстонии находится в опасности, так как 51% населения страдает избыточным весом или ожирением, однако люди не находят в себе силу изменить свои пищевые привычки.
Коронавирус никуда не делся
Официально Всемирная организации здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19 только в мае уходящего года. В Эстонии чрезвычайную ситуацию отменили еще годом ранее, и поставщики услуг здравоохранения вернулись к обычной работе. Тогда генеральный директор Департамента здоровья Биргит Лао сказала о том, что отныне большая ответственность лежит на самих людях. С 30 января 2020 года, когда было объявлено о начале пандемии, и до 5 мая 2023 года в Эстонии COVID-19 заразились 807 000 человек, коронавирус стал причиной смерти 3001 человека.
Пандемия коронавируса преподнесла урок, из которого все мы должны сделать выводы. Тем более, что коронавирус никуда не делся, постоянно возникают его новые штаммы. В настоящее время, по оценке Департамента здоровья, коронавирус широко распространен.
Изменение климата и здоровье
2023 год побил рекорды жары. Климат меняется, и растут риски, связанные со здоровьем. Нашему здоровью угрожают не только высокие температуры, стали распространяться новые заболевания, которыми обычно страдают жители областей с жарким климатом.
Опасность алкоголя для здоровья
В опубликованном в начале 2023 года исследовании отмечается, что безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует. Алкоголь вызывает не менее семи типов рака, в то м числе рак кишечника и рак груди у женщин.
Статистика употребления алкоголя в Эстонии наиболее удручающая. Растет количество смертей, вызванных алкоголем: в 2022 году было зарегистрировано 753 смерти, два года ранее 619 смертей.
Искусственный интеллект выявляет риск онкологии
В 2023 году много говорили и писали о возможностях искусственного интеллекта. В медицине области применения искусственного интеллекта обширны и разнообразны, в частности он может быть использован в радиологии для выявления риска онкологического заболевания до того, как оно будет диагностировано. Исследование, проведенное международной группой ученых, доказало, что это возможно.
Искусственный интеллект обработал данные о здоровье, которые собирались в течение 41 года. Ученые обучили алгоритм выявлять взаимосвязь между историей болезни и риском развития рака поджелудочной железы. Искусственному интеллекту дали проанализировать истории болезней 8,6 миллиона пациентов из Дании и США. Среди этих данных были истории болезни 24 000 пациентов, у которых позднее был диагностирован рак поджелудочной железы.
Почти у 4000 человек алгоритм правильно выявил рак поджелудочной железы за три года до постановки диагноза. Исследование показало, что искусственный интеллект может предсказать риск рака с такой же точностью, как генетическое тестирование. В связи с тем, что рак поджелудочной железы встречается довольно редко, сейчас генетическое тестирование проводится только людям с повышенным риском заболевания и тем, у кого в семье встречалось такое онкологическое заболевание.
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