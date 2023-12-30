Снова ремонт дорог? В Таллинне обновят улицу, ведущую к оранжерее парка Кадриорг

В ходе реконструкции участка, ведущего к новому хозяйственному корпусу в парке Кадриорг, будут построены проезжая часть и тротуары, а также обновлены подземные коммуникации. Работы повлияют на движение автомобилей и доступ к парковке Кадриоргского стадиона. Водителей просят следовать временным дорожным знакам. Проезд к стадиону и теннисному центру организован через улицы Вейценберги и Мяэкалда.

Вдохновленное исторической оранжереей здание начали строить в октябре 2022 года, работы завершатся в следующем году. Один блок предусмотрен для работы парковых садовников, там же будут расположены офисы и помещения для проведения обучения, а также ремонтная мастерская. Во втором блоке, который впоследствии будет открыт для посетителей, разместится зимний сад и помещение для хранения декоративных растений в зимний период. Также откроется постоянная экспозиция экзотических бабочек и стрекоз – ближайший подобный центр находится в Риге. Особенностью здания станет то, что через крышу можно будет наблюдать за работой садовников в теплице.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, новое многофункциональное здание позволит представлять ценности парка Кадриорг более систематично.

„Оранжерея – одна из крупнейших инвестиций в развитие парка Кадриорг за последние годы. Хозяйственный корпус станет первым в Эстонии центром экспонирования паркового искусства, который направлен как на посетителей парка, так и на специалистов. Для оранжереи необходимо построить подъездные пути, проложить коммуникации и обновить уличное пространство“, - сказал Свет.

Оранжереей называли располагавшуюся в XVII-XVIII вв. в парковом комплексе теплицу, в которой выращивали экзотические растения для царского стола и цветы в зимнее время. Сейчас на этом месте строится хозяйственное здание для садовников парка. По форме оно будет напоминать историческую оранжерею, остатки фундамента которой сохранились под землей до наших дней.