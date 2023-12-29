Сделка „дочки“ Eesti Energia попала под расследование в Литве

По словам генерального директора UAB Enefit Витениса Коризна, в середине сентября компании был передан клиентский портфель энергетического предприятия EGTO energija. „В частности, мы взяли на себя биржевые контракты 5700 домашних клиентов и 400 бизнес-клиентов“, – пояснил он.

Сделка произошла при чрезвычайных обстоятельствах, поскольку EGTO energija не могла продолжать поставлять электроэнергию.

И хотя Совет по конкуренции Литвы действительно выдал Enefit разрешение на приобретение EGTO energija, он также начал расследование касательно возможного нарушения закона о конкуренции, поскольку стороны договора подали уведомление о сделке уже после того, как та была заключена.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.