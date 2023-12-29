29.12.2023, 17:15
Медсестра больницы о бомбежках Украины: Сколько мы еще будем умирать? Ведь в какой-то момент у нас закончатся люди
ФОТО: | EPA
Из-за масштабной ракетной атаки, начавшейся в ночь на пятницу, настроения в Украине далеки от тех, что должны сопровождать рождественский мир, рассказала Delfi Таня из Киева. „Как долго люди вообще могут умирать? В какой-то момент мы погибнем как нация“. Ночью по украинским городам, включая Одессу, Харьков, Львов, Днепр и Киев, было выпущено более 100 ракет.
По словам женщины, работающей в больнице, разрушения обширны, и каждую минуту добавляются сообщения о раненых и погибших. Возле ее собственного дома ракеты были сбиты до того, как поразили цели. Однако рабочее место женщины находится посреди взрывов, и она слышит их и во время нашего разговора.