Медсестра больницы о бомбежках Украины: Сколько мы еще будем умирать? Ведь в какой-то момент у нас закончатся люди

По словам женщины, работающей в больнице, разрушения обширны, и каждую минуту добавляются сообщения о раненых и погибших. Возле ее собственного дома ракеты были сбиты до того, как поразили цели. Однако рабочее место женщины находится посреди взрывов, и она слышит их и во время нашего разговора.