В Таллинне работают 86 пунктов сбора рождественских елок: смотрите полный перечень адресов

Рождественские елки считаются отходами и их можно утилизировать обычным способом, как и прочие крупногабаритные отходы. Если у вас нет своего транспорта, наиболее удобным вариантом будет заказать вывоз у специализированной компании, занимающейся вывозом мусора в вашем районе, а затем доставить дерево к контейнеру в предварительно согласованное время. Информацию о местном перевозчике отходов можно найти здесь . Собранные деревья будут использованы для производства тепловой энергии.

Сдаваемые натуральные елки нельзя упаковывать в полиэтилен, также необходимо удалить с них все украшения из пластика, текстиля и других материалов. Искусственные ёлки и новогодние украшения можно передать в центры вторичного использования или поместить в контейнер для смешанных отходов. Электрические гирлянды относятся к отходам электроники, их необходимо сдавать на станции переработки отходов .

При желании можно самостоятельно доставить елку на любую станцию переработки отходов: в объеме до 0,6 м³ они принимаются бесплатно. Перед утилизацией дерево рекомендуется предварительно распилить и сложить в одну упаковку.

Дополнительную информацию о пунктах сбора можно получить в районной управе.

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